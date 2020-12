Remišová prehovorila o prvých príznakoch koronavírusu: Ako zvláda boj s chorobou!

Ešte sa to len začína! Ministerka Veronika Remišová sa prihovorila voličom cez sociálnu sieť. Ako zvláda boj s chorobou?

Aktuálne je jednou z piatich členov vlády, ktorých koronavírus dolapil a uväznil v ich domovoch.

"Ďakujem vám za povzbudenie aj za mnohé rady, ako zvládať chorobu lepšie (bromhexin ani vodka medzi nimi, našťastie, neboli). Zároveň čítam aj diskusie o tom, že členovia vlády predstierajú chorobu, aby sa vyhli očkovaniu. Som s mojimi kolegami v pravidelnom kontakte, byť sám v karanténe počas sviatkov, v niektorých prípadoch s pomerne ťažkým priebehom choroby to nie je niečo, čo by ktorýkoľvek z nich vymenil za očkovanie, ktoré je v tomto prípade jediný spôsob ako sa nenakaziť koronou. Zároveň chcem všetkých uistiť, že sa pôjdem zaočkovať len čo to bude po chorobe z lekárskeho hľadiska možné, aj kvôli tomu, aby som vyvrátila akékoľvek dezinformácie.

Zatiaľ mám príznaky len v nábehovej forme, bolesť hlavy a pľúc, kašeľ. Kolegovia v práci boli veľmi starostliví a na sviatky ma vybavili stovkami strán materiálov, ktoré chystáme do budúceho roku, tak ich s prestávkami, keď sa cítim lepšie, postupne čítam. Ďakujem ešte raz za podporu, dávajte si pozor a chráňte sa, nech máte bezproblémové Vianoce. Veľká vďaka našim zdravotníkom, ktorí slúžia nám všetkým."