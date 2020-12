Skvelý výsledok Vlhovej v super-G, kráľovnou preteku Češka Ledecká

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) dosiahla svoj druhý najlepší výsledok v kariére v super-G Svetového pohára.

Vo francúzskom stredisku Val d'Isere obsadila šieste miesto, keď za víťaznou Češkou Ester Ledeckou zaostala o 84 stotín sekundy. V nedeľu dokázala zdolať viaceré špecialistky na kĺzavé disciplíny, za sebou nechala aj víťazku sobotňajšieho zjazdu Talianku Sofiu Goggiovú či Švajčiarku Michele Gisinovú, pred ktorou zvýšila náskok v celkovom poradí SP. Vedie už o 138 bodov.

Na druhé miesto odsunula švajčiarsku favoritku a obhajkyňu malého glóbusu v tejto disciplíne Corinne Suterovú, ktorá stratila na Češku iba tri stotiny. Ďalšie dve priečky patrili Taliankam, tretia skončila držiteľka veľkého glóbusu Federice Brignoneová (+0,35), štvrtá Marta Bassinová (+0,46).

Vlhová vyrazila na trať s číslom desať a najmä v prvej polovici držala krok s najväčšimi favoritkami. Ešte na druhom medzičase bola štvrtá. "Samozrejme, som spokojná a veľmi šťasťná, že sa mi podarilo opäť útočiť na tie najvyššie priečky," povedala pre RTVS. "Som veľmi spokojná sama so sebou, ako som išla, aj keď som trochu stratila v strednej pasáži. Ale nakoniec je to šieste miesto a veľmi sa teším, pretože nebolo to vôbec jednoduché a musela som veľmi bojovať, aj po mentálnej stránke. Po dvoch zjazdoch som sa totiž necítila úplne najlepšie. Dala som do toho všetko a môžem byť veľmi spokojná."

Vlhová šiestym miestom v super-G vyrovnala svoj výkon z Banska z januára 2020,Prvý superobrovský slalom žien sa šiel nezvyčajne až pred vianočnými sviatkami, pandémia koronavírusu totiž spôsobila zrušenie tradičného kĺzavého úvodu ročníka v Severnej Amerike a nepriaznivé počasie neumožnilo zorganizovať ani dve súťaže vo švajčiarskom St. Moritzi na začiatku decembra.