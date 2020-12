Lewandowski potiahol Bayern za víťazstvom: Rok zakončia na čele tabuľky

Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v šlágri 13. kola nemeckej Bundesligy na pôde Bayeru Leverkusen 2:1 a zakončia rok na čele tabuľky.

O triumfe Bavorov rozhodol v záverečných sekundách nadstaveného času svojím druhým gólom Robert Lewandowski. Bayer po prvej prehre v sezóne stráca na Bayern dva body. Po krátkej vianočnej prestávke sa súťaž opäť naplno rozbehne 2. januára.

Leverkusen sa ujal vedenia v 14. minúte po peknom voleji Patricka Schicka. Český útočník mohol v 28. minúte zvýšiť na 2:0, jeho gól však neplatil pre ofsajd. V závere prvého polčasu po chybnej rozohrávke domácich sa po centri do šestnástky dostal k lopte Lewandowski a hlavou do odkrytej bránky vyrovnal na 1:1. Držiteľ ceny pre Hráča FIFA za rok 2020 napokon zabezpečil pre Bayern cenné tri body. V tretej minúte nadstaveného času poľský kanonier vystrelil z ľavej strany šestnástky a jeho pokus zrazil Edmond Tapsoba do protismeru Lukáša Hrádeckého - fínskeho brankára so slovenskými koreňmi.

Futbalisti 1. FC Kolín v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Ondrejom Dudom remizovali v 13. kole nemeckej Bundesligy na ihrisku RB Lipsko 0:0. Duda odohral celý zápas. Nulu na konte víťazstiev má stále Schalke 04, ktoré prehralo na svojom štadióne s nováčikom Arminiou Bielefeld 0:1.

Prehru Borussie Mönchengladbach s Hoffenheimom 1:2 sledoval z lavičky domáceho tímu László Bénes. Po štyroch prehrách v rade si tri body na svoje konto pripísal Werder Brémy, ktorý zvíťazil na pôde ďalšieho tímu z dna tabuľky Mainzu 1:0 vďaka gólu striedajúceho Erena Dinkciho v 90. min..

Bundesliga - 13. kolo:

Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov 1:2 (1:1)

Góly: 14. Schick - 43. a 90-+3 Lewandowski

RB Lipsko - 1. FC Kolín 0:0

/O. Duda (Kolín) hral celý zápas/

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim 1:2 (1:0)

Góly: 34. Stindl (z 11 m) - 75. Kramarič, 86. Sessegnon. ČK: 79. Thuram (Mönchengladbach). /L. Bénes (Mönchengladbach) bol na lavičke náhradníkov/

Schalke 04 Gelsenkirchen - Arminia Bielefeld 0:1 (0:0)

Gól: 53. Klos.

Mainz - Werder Brémy 0:1 (0:0)

Gól: 90. Dinkci.

Augsburg - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:0)

Góly: 53. Framberger (vlastný gól), 87. Ilsanker.