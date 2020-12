Bolzano bolo nad ich sily: Bratislava Capitals prehrali po nájazdoch

Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v sobotňajšom domácom zápase 25. kola medzinárodnej Ice Hockey League (IHL s HC Bolzano 4:5 po samostatných nájazdoch. V tabuľke súťaže im patrí s 24 bodmi 9. priečka.

IHL - 25. kolo:

iClinic Bratislava Capitals - HC Bolzano 4:5 pp a sn (2:1, 0:1, 2:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 16. Ahl (Guimond, Hults), 18. Miklík (Ahl, Hults), 44. Culkin (Bubela, Ahl), 55. Bezák (Romančík) - 11. Bardaro (Robertson), 21. Catenacci (Plastino), 51. Plastino, 51. Catenacci (Halmo), rozhodujúci sam. nájazd Gazley. Rozhodovali: Baluška, Hronský - Durmis, Jedlička, vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.

Capitals: Hamerlík - Finn, Bohunický, Culkin, Guimond, Romančík, Šedivý, Boldižár - Čajkovič, Hults, Ahl - Miklík, Bubela, Lapšanský - Fortier, Higgs, Hudec - Bezák, Buc, Šalka

Bolzano: Cloutier - Fournier, Robertson, Plastino, Pietroniro, Di Perna, Gios, Pitschieler - Gazley, Catenacci, Halmo - Miceli, Bernard, Deluca - Insam, Alberga, Giliati - Bardaro, Findlay, Frigo

Hostia sa dostali do vedenia v 10. minúte po teči Anthonyho Bardara. Bratislavčanom sa podarilo vyrovnať ešte do prvej sirény zásluhou dvoch gólov v presilových hrách. Presadili sa Filip Ahl a Michel Miklík. Hráči talianskeho tímu boli v prvých dvoch tretinách výrazne aktívnejší, priestor bránky trafili 18-krát, kým domáci iba sedemkrát. Do záverečnej dvadsaťminútovky však obe mužstvá vstúpili za vyrovnaného stavu 2:2.

Bratislavčania sa v tretej tretine dostali do vedenia po dorážke Ryan Culkin. V 51. minúte však hráči Bolzana strelili dva zlepené góly v priebehu 38 sekúnd a otočili duel vo svoj prospech. Hráčov Capitals tento moment nezlomil a v 55. minúte poslal Adam Bezák zápas do predĺženia. V nájazdoch neskóroval žiaden z domácich hráčov, o zisku extra bodu pre Bolzano rozhodol Gazley.