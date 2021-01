Najadrenalínovejšia atrakcia na Slovensku: Po týchto fotkách hneď budete vedieť, kam sa vyberiete v roku 2021!

Ďalšie lákadlo pre odvážlivcov. Skalka nad Kremnicou (okr. Žiar nad Hronom) sa počas posledných sezón stala hitom a v lete praskala vo švíkoch.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Návštevníkov tam totiž lákali ferraty, na ktoré ľudia čakali doslova v radoch. Najskôr to bola náučná zaistená cesta via ferrata Komín, ku ktorej v auguste pribudol nový ferratový svet. Jeho súčasťou nie je len najťažšia ferratová cesta na Slovensku, či v Čechách, ale aj lanový most, ktorý dostal nového „suseda“. Je ním lávka s krásnym výhľadom.

Na konci spomínaného visutého lanového mosta s dĺžkou 32 metrov vo výške 35 metrov, ktorý bol otvorený v auguste, teraz pribudla aj vyhliadková lávka s preskleným zakončením. „Idea vznikla už počas výstavby ferrát. Inšpirovali sme sa vo svete, no, samozrejme, sme nemohli ísť do takého extrému ako v Číne, kde majú podobnú lávku s praskajúcim sklom,“ hovorí Alexander Ferenčík, primátor Kremnice.

Vyhliadková lávka ponúka výhľady na Turčiansku dolinu, na Flochovú, aj Krížnu vo Veľkej Fatre. Lávka je ľahko dostupná aj po lesnom chodníku a na jej návštevu nie je potrebné zdolávať žiadnu z miestnych ferratových ciest. Samospráva chcela investíciu za viac ako 11-tisíc eur stihnúť ešte v septembri, realizácia sa nakoniec najmä pre technické problémy predĺžila.