Nádherné šúpolienky z Levíc chce celý svet: Máriin betlehem obdivujú v Bruseli!

Do sveta vyrážajú z paneláka! Tradičné figúrky z kukuričnej šupky vznikajú pod rukami Márie Teplanovej (50) už dlhé roky.

Vyštudovanú strojárku z Levíc totiž úplne opantalo tradičné slovenské remeslo. A tak sympatická umelkyňa vytvára zo šúpolia originálne bábiky, zvieratká aj celé betlehemy. Nájdete ich nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku či Belgicku. Ten najväčší dokonca vystavujú v najznámejšej bruselskej Katedrále svätých Michala a Guduly už druhýkrát.

K výrobe šúpolienok sa Mária Teplanová (50) dostala pred 18 rokmi. „Ručné práce boli vždy mojím koníčkom, k šúpoliu som pričuchla na kurze s Emerenciou Hlavatou,“ opisuje začiatky Mária. Nepáčilo sa jej však, že bábiky majú rovnaké dĺžky, akoby to boli vojaci. Rozhodla sa teda, že bábiky bude vyrábať podľa svojich predstáv. Všetko sa začína na jeseň, keď chodí zbierať šúpolie. „Nie je to jednoduché, lebo ak veľa prší, tak je fľakaté. Pekné šúpolie je niekdy najväčšia starosť,“ vysvetľuje šikovná žena, ktorá si za jednu postavičku účtuje približne sedem eur. Náročnejšie šúpolienky stoja aj 20 eur. Mária je však najviac hrdá na svoje betlehemy, ktoré sa rozpŕchli aj do Talianska a jeden unikátny bol pred štyrmi rokmi na medzinárodnej výstave v Bruseli, kde boli betlehemy z celej Európy. „Bola to úplná novinka. Išlo o objednávku na mieru. Betlehem mal nadštandardné rozmery, nové nápady a krásne detaily,“ ozrejmuje Mária. „Len pre ilustráciu, maštaľka má rozmery 120x45cm a výšku 45 cm. V betleheme je 33 postavičiek s veľkosťou asi 20 cm, jasličky, 10 ovečiek a ďalšie zvieratká. Je vyrobený v kombinácii drevo a šúpolie. Podstavec je z borovice, strecha z buku a konštrukcia je kombináciou lipy a vŕby. Celý betlehem je konzervovaný v síre a je podsvietený,“ opisuje dychberúcu krásu tvorkyňa. Jej dielo je natoľko jedinečné, že sa dostalo na výstavu betlehemov aj tento rok a opäť zdobí korunovačný chrám v Bruseli. (autor mf, foto amt)

Betlehem

Výška: 45 cm

Dĺžka: 120 cm

Šírka: 45 cm

Počet figúrok: 33