Vlhová je po zjazde živá a zdravá, pred super-G odkazuje: Budem sa snažiť využiť jediný pokus

V cieli jej odľahlo. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) nebodovala v druhom zjazde sezóny Svetového pohára, keď v sobotu vo francúzskom Val d‘Isere obsadila 33. miesto.

Deň predtým skončila na 26. priečke. „Som ale živá a zdravá,“ povedala v cieli pre RTVS líderka priebežného poradia prestížneho seriálu.

V prvom zjazde, ktorý bol na programe v piatok, spadlo niekoľko lyžiarok ako hrušky. V sobotu bola trať upravená v inkriminovanej pasáži. Súťaž priniesla podobné pódiové výsledky ako v predchádzajúci deň, akurát si prvé dve pretekárky vymenili poradie. Vyhrala Talianka Goggiová, o 0,24 s pred Švajčiarkou Suterovou, a slávila svoj ôsmy triumf kariéry.

Petra Vlhová išla s číslom štyri, čo bola vzhľadom na okolnosti dňa nevýhoda, keďže sa sklz zrýchľoval a povrch v ťažkých zákrutách neničil. V hornej časti však mala veľmi nádejné medzičasy. V najťažších úsekoch, kde sa v oblúkoch priam padalo do strminy, ubrala z dôrazu a jej strata do cieľa narástla (+2,58 na víťazku).

Mám celkom fajn lyže, hore to bolo technickejšie a držala som krok s ostatnými. Na úsekoch, kde som púšťala lyže, som už nemala rýchlosť.vysvetlila Vlhová.

Dnes je v tom istom stredisku na programe super-G, ktoré by našej hviezde mohlo viac vyhovovať. „Bude to pomalšie, a to je šanca viac využiť techniku. Mám iba jeden pokus a budem sa snažiť ho využiť,“ uzavrela slovenská pretekárka.