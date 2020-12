Sekera vyšiel s pravdou von: Stihne ešte stráviť Vianoce na Slovensku?

Konečne vedia, na čom sú! Nový ročník hokejovej NHL má odštartovať 13. januára 2021 a hráči by sa mali vo svojich kluboch hlásiť v kempoch do 3. januára. Tieto informácie potvrdil denníku Nový Čas aj vlaňajší finalista a obranca Dallasu Andrej Sekera (34)! Stihne ešte stráviť Vianoce na Slovensku?!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vedenie zámorskej súťaže a hráčska asociácia NHLPA dosiahli predbežnú dohodu o detailoch novej sezóny. Tá sa má začať 13. januára, ale ešte to musia oficiálne schváliť. „Áno, máme také informácie, že liga sa má začať 13. januára a 3. januára majú odštartovať kempy, ale bez prípravných duelov.potvrdil medializované informácie pre Nový Čas obranca Dallasu Andrej Sekera, ktorý si vo vlaňajšom dohrávanom ročníku zahral proti Tampa Bay vo finále Stanleyho pohára, ale, žiaľ, ťahal za kratší koniec. „Po finále som strávil posledné týždne na Slovensku,a momentálne sa udržujem vo forme. Chodím na ľad do Prievidze, ale aj do Dubnice,“ pokračoval Andrej.

Na otázku, či vie, ako budú vyzerať jednotlivé divízie, a či sa bude hrať v bublinách, odvetil: „Viem, že sa nejaké divízie chystajú, ale presnejšie detaily neviem. Verím, že sa program urobí tak, aby mali všetky kluby bezpečné podmienky.“

Vicemajster sveta z roku 2012 má jasno v tom, kde strávi vianočné sviatky. „S manželkou Katkou a dvojročným synčekom Markom budeme na Slovensku a následne 27. decembra spoločne odletíme do Dallasu. Už sa na sviatky tešíme, s Markom ideme teraz zdobiť aj stromček,“ doplnil Andrej, ktorý po vlaňajšom finále predĺžil s Dallasom kontrakt o nadchádzajúcu sezónu.