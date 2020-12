Prípad vraždy podnikateľa Jozefa Mišenku († 33): Ozval sa odsúdený objednávateľ

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vytýčil na 11. januára verejné zasadnutie s Milanom Pavlovičom, ktorý je právoplatne odsúdený v kauze vraždy topoľčianskeho podnikateľa Jozefa Mišenku.

Súd má konkrétne rozhodovať o jeho návrhu na povolenie obnovy konania. Senát ŠTS v júni 2012 uznal v kauze vraždy Mišenku († 33) štyroch obžalovaných vinnými z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej organizovanou skupinou. Trom uložil tresty odňatia slobody na 25 rokov a jednému na doživotie.

Doživotný trest uložil Ivanovi Skalickému, pretože už bol predtým odsúdený za vraždu. Tresty odňatia slobody na 25 rokov dostali Milan Pavlovič, Róbert Trajkov, zvaný Netvor, a Ronald Mišech. Verdikt potom potvrdil odvolací senát Najvyššieho súdu SR. Spolu s nimi prokurátor žaloval aj Viliama Mišenku, ktorý údajne vraždu financoval, ale podľa súdu sa tento skutok nepodarilo preukázať.

V prípade odsúdeného Trajkova bola neskôr povolená obnova konania, súdy mu však opätovne uložili a potvrdili 25 ročný trest. Ivan Skalický a Ronald Mišech rovnako žiadali obnovu konania, súd však v roku 2018 vec odročil na neurčito, pričom predloženými dôkazmi a skutočnosťami uvedenými dvojicou sa mal zaoberať príslušný prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.

Podnikateľa Jozefa Mišenku zavraždili 20. júla 2010 ráno. Útočníci z idúceho auta do vozidla Mercedes vystrieľali približne 30 rán zo samopalu. Prokurátor to označil za typickú mafiánsku popravu. Podľa súdu sa preukázalo, že vraždu si objednal za nezistenú sumu obžalovaný podnikateľ Milan Pavlovič z Topoľčian u Ivana Skalického a Róberta Trajkova. Na vražde sa podieľal Ronald Mišech aj tým, že zabezpečil vražednú zbraň. Strieľal podľa súdu občan Macedónska Goran, ale tento balkánsky štát ho i napriek úsiliu slovenskej justície nevydal na stíhanie do cudziny. Ronalda Mišecha odsúdili aj za drogový zločin, pretože v jeho dome sa našlo zariadenie na výrobu marihuany a väčšie množstvo rastlín i sušiny konope siateho.