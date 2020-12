Premiér ako ho nepoznáte: Túto ženu pred všetkými vychválil do nebies!

Slová chvály! Premiér Matovič je po prijatí pozitívneho výsledku testu ešte akčnejší na sociálnych sieťach.

Premiérova komunikácia nepatrí práve medzi diplomatické, väčšinou z jeho pera vychádzajú samé invektívy, no tento raz úplne otočil!

Osobou, ktorú verejne vychválil, je minsiterka Veronika Remišová, ktorá v piatok večer priznala pozitívny test na koronavírus. "Nie dobrá správa zastihla aj mňa, dnešný test na COVID som mala pozitívny. Vianoce sme si všetci plánovali ináč, ja som chcela do našej rodinnej bubliny po otestovaní zobrať aj mamu, ktorá žije sama. Nevyšlo nám to. Budem celé sviatky v izolácii, srdcom so svojimi blízkymi," napísala ministerka.

Premiér Igor Matovič poslal ministerke rovnako z karantény veľmi pozitívny odkaz. "Skoré uzdravenie prajem skvelej pani ministerke, ktorá robí priam neoceniteľnú mravenčiu prácu. Keď som ju počas tvorby koalície oslovil, aby si zobrala na starosti dva zlodejské brlohy Fica a Pellegriniho - informatizáciu a eurofondy, mal som malú dušičku, že to nezoberie. Zobrala a zahryzla sa a robí naozaj mimoriadne dobrú prácu. Veronika, som na teba hrdý, že si s nami v tíme a verím, že rovnako úspešne zabojuješ aj s tou hnusobou," okomentoval premiér Remišovej status. Ministerka odpísala stroho: "Ďakujem!"