Moukoko prepísal štatistiky nádherným zásahom: Najmladší strelec v histórii Bundesligy!

Keď útočník nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko vlani podpísal niekoľkomiliónový reklamný kontrakt so spoločnosťou Nike, mnohí fanúšikovia spozorneli.

Vtedy mal iba 14 rokov, no pravidelne strelecky žiaril v bundesligovej kategórii sedemnásťročných a niet divu, že sa o pár mesiacov neskôr dočkal profesionálnej zmluvy s BVB.

V piatok sa tento čerstvo 16-ročný tínedžer pochádzajúci z Kamerunu zapísal do histórie I. bundesligy. Pri neúčasti zraneného nórskeho "snajpera" Erlinga Brauta Haalanda nastúpil v dueli na ihrisku Unionu Berlín v základnej zostave a v 60. min sa dočkal premiérového zásahu v A-mužstve Borussie. Vo veku 16 rokov a 28 dní sa zároveň stal najmladším strelcom v dejinách najvyššej nemeckej súťaže. Moukoko! No kid deserved a goal more... #FCUBVB #EchteLiebe

Moukoko do desiatich rokov vyrastal u starých rodičov v kamerunskej metropole Yaoundé, kým ho otec natrvalo nevzal k sebe do Nemecka. Jeho zásah síce Dortmundu nepomohol k bodom, keďže hostia prehrali v Berlíne 1:2, napriek tomu po stretnutí prežíval veľkú radosť. "V Berlíne som zažil bundesligový debut (21. novembra na trávniku Herthy, pozn.) a dnes som v tomto meste strelil aj môj prvý gól. Ten pocit je neopísateľný," uviedol Moukoko v príspevku na Instagrame.

Nemeckému reprezentantovi do 20 rokov ku gólu zablahoželal aj kapitán Unionu Christopher Trimmel. "Musíme zagratulovať 16-ročnému chlapcovi k jeho gólu. Bolo to niečo výnimočné," poznamenal 33-ročný Rakúšan, ktorý sa zo skalpu Borussie veľmi tešil. Union je v doterajšom priebehu ročníka 2020/2021 "čiernym koňom" súťaže. Pred týždňom doma remizoval s majstrovským Bayernom Mníchov (1:1) a momentálne mu patrí priebežná 5. priečka. "Sme na správnej ceste. Mnoho ľudí vravelo, že budeme zápasiť s absenciami dôležitých hráčov, hráme však tímovo a užívame si to," dodal Trimmel.

Výkony vestfálskeho tímu sú ako na hojdačke. Prehra s Unionom bola už piata v tomto ligovom ročníku a Dortmund sa postupne vzďaľuje od postu lídra. Aktuálne figuruje na 4. pozícii, v nedeľu ho však môže preskočiť Wolfsburg. "Za naše prehry si môžeme sami," skonštatoval stopér BVB Mats Hummels.