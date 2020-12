Drzosť zlodejov nepozná hranice: Muž ukradol seniorovi mobil priamo v nemocnici

Zlodej ukradol 70-ročného mužovi mobil v ružinovskej nemocnici v Bratislave. Spôsobil mu tak škodu vo výške 450 eur. Polícia preto upozorňuje ľudí, aby boli ostražití, pozorní a predvídaví. Informuje o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti.

"Zlodeji bez hanby dokážu využiť chvíľku vašej nepozornosti a ukradnúť vám vaše osobné veci. Kabelky, tašky a príručné tašky a ruksaky si zoberte, pokiaľ je to možné vždy so sebou, nenechávajte ich v čakárni," uviedli policajti.

Ľudia by so sebou nemali nosiť ani veľkú finančnú hotovosť, ak je to možné, využívať by mali platbu kartou. "Platobnú kartu odporúčame nosiť oddelene od dokladov a peňazí, v žiadnom prípade si nezapisujte PIN v blízkosti karty," pripomína bratislavská polícia. Dodáva, že v prípade krádeže platobnej karty treba bezodkladne kontaktovať banku a požiadať o jej zablokovanie.

V prípade, že sa osoba stala obeťou zlodeja alebo spozorovala podozrivú osobu, mala by okamžite kontaktovať políciu na jej bezplatnom čísle 158.