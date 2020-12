Oslabenú imunitu má každý tretí človek!

Viete, ako ste na tom so zdravím? Mnohí si myslia, že keď športujú, koronavírus sa im vyhne. Nie je to celkom pravda. Aj oni môžu mať oslabenú imunitu a nevedia o tom.

Ako sa dá zistiť, ako na tom som?

Otužovanie is the new kváskovanie. Jedno aj druhé pozitívne vplýva na naše zdravie. Čo by malo byť nové kváskovanie v tretej vlne pandémie koronavírusu? Celkom logicky by malo teraz nasledovať vitamínobranie. Šanca na prežitie ochorenia Covid-19 sa zvyšuje, ak má človek dostatok vitamínu D, ukázala pred časom štúdia z Univerzity v Bostone.

„V kombinácii s vitamínom D odporúčame aj zvýšené dávky Céčka. Dôležitý je však aj pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu,“ odporúča Peter Lednický, generálny riaditeľ siete laboratórií Alpha Medical.

Trojkombo roka 2020 – kváskovanie – otužovanie - vitamínobranie by malo byť túto zimu našou Alfou a omegou. „Ak si uvedomíme nelichotivé štatistiky, ktoré hovoria, že každý tretí človek má dnes zníženú imunitu, tak v kombinácii s rýchlo sa šíriacim koronavírusom, to do konca zimy môže spôsobiť ešte veľké problémy,“ vysvetľuje Peter Lednický.

Otvoriť galériu Zdroj: Alpha Medical

Zistiť, akú mám imunitu, by mal byť preto základ, ktorý nás môže udržať pri zdraví, v extrémnych prípadoch až pri živote. Dá sa to veľmi jednoducho, ešte skôr, ako sa na našom tele začnú prejavovať príznaky. Tými najčastejšími sú afty, opary, ekzémy, vypadávanie vlasov, lámajúce sa nechty, vyššia náchylnosť na nádchu, chrípku a iné vírusy. Ťažšie a pri Covid-19 veľmi nežiadúce príznaky sú ťažký priebeh infekcií, poruchy dýchania či zápaly a infekcie vnútorných orgánov. Ako na tom sme nám celkom jednoducho povie krvný test. „Netreba sa báť informácie o tom, že máte zníženú imunitu. Vedieť je prvý krok k prevencii aj pred koronavírusom. Ak viem, že mám slabú imunitu, budem sa viac chrániť a posiľňovať ju,“ hovorí Peter Lednický. Ľudia sa prirodzene stiahnu do svojej bubliny, ak budú vedieť, že ich telo nepracuje na plný výkon a nemusí ich ochrániť tak ako sú o tom presvedčení. „Videli sme, že koronavírus napadol aj mladých ľudí a športovcov. Mnohí boli pritom o sebe presvedčení, že majú silnú imunitu. Ale to vôbec nemusí byť pravda. Je preto lepšie, ak zistíme, ako na tom naozaj sme,“ upozorňuje Peter Lednický.

Ak nám vyjde z testu, že je naša imunita oslabená, je vhodné správať sa opatrne až dovtedy, kým nezačne plošné očkovanie. Šéf Alpha medical odporúča spolu s testom na imunitu otestovať sa aj na prítomnosť protilátok na koronavírus. „Očkovať sa totiž môžu len ľudia, ktorí buď neprekonali koronavírus, alebo už uplynulo 90 dní od ich ochorenia. Druhým dôležitým parametrom je aj to, či imunitný systém pacienta funguje. Pri imunodeficencii totiž ani očkovanie a ani prípadné prekonanie ochorenia nemusí vyvolať patričnú imunitnú odozvu organizmu,“ vysvetľuje Peter Lednický. Aj preto sa Alpha medical rozhodla ponúkať kombináciu balíkov Imunita PLUS alebo Imunita EXPERT a testu Elisa (test na zistenie protilátok na Covid-19 v tele) so zľavou až 25 percent. Tú získajú pacienti, ak sa objednajú prostredníctvom portálu lab.online a vložia si oba produkty do košíka. „Aj vďaka zodpovednosti ľudí, ktorí sa dávajú testovať, sa raz budeme môcť rýchlejšie vrátiť k normálnemu životu,“ verí Peter Lednický.