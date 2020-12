Kedy sa začne Australian Open? Tenisti zabojujú o poriadny balík

Tenisti budú na budúcoročnom Australian open bojovať o celkovú prémiu 71 miliónov amerických dolárov.

Výšku dotácie zverejnil šéf podujatia Craig Tiley, ktorý potvrdil, že úvodný grandslamový turnaj sezóny sa začne o tri týždne neskôr, ako býva zvykom.

Australian Open sa začne s trojtýždňovým oneskorením 8. februára a potrvá do 21. februára. Organizátori posunuli termín po tom, ako pandémia koronavírusu narušila prípravy podujatia, ktoré malo pôvodne odštartovať 18. januára. Tenisti budú prichádzať do Austrálie od 15. januára a podstúpia dva týždne karantény. Mužská i ženská kvalifikácia sa uskutoční od 10. do 13. januára v katarskej Dauhe. Juniorský turnaj sa vo februárovom termíne neuskutoční a počíta sa s jeho konaním až neskôr v roku.

"Čaká nás v mnohých smeroch historický Australian Open. Prvýkrát za sto rokov odštartuje vo februári a my veríme, že hráčom poskytneme jeden z najkrajších zážitkov v roku 2021," citovala Tileyho agentúra AFP.