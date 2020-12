Kritická situácia v Trenčíne: Berú to do vlastných rúk, začali celoplošne testovať

V Trenčíne sa v sobotu a v nedeľu (20. 12.) koná celoplošné testovanie obyvateľov na nový koronavírus antigénovými testami. Testovanie je dobrovoľné a bezplatné.

Mesto na oficiálnej webovej stránke informuje, že Trenčania s trvalým alebo prechodným pobytom sa môžu prísť otestovať v oba dni víkendu od 8.00 do 20.00 h. Posledný odber sa uskutoční o 19.30 h. Obyvatelia obcí z mestskej funkčnej oblasti Trenčín - Mníchova Lehota, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Soblahov, Kostolná Záriečie, Zamarovce, Hrabovka, Skalka nad Váhom a Trenčianska Teplá - sa môžu prísť testovať v nedeľu od 14.00 do 20.00 h. Posledný odber bude o rovnako 19.30 h. Prestávky počas testovania budú od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h.

Testovať sa bude na 33 miestach vrátane troch súčasne funkčných odberných miest. Primátor Richard Rybníček v stredu (16. 12.) vyzval Trenčanov, aby sa prišli dať otestovať aj napriek tomu, že je to dobrovoľné. Zdôraznil, že situácia je mimoriadne vážna. Čo sa pandemickej situácie týka, Trenčín je podľa neho na tom najhoršie zo všetkých krajských miest.

Pre sedem okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja i mesto Trenčín začali platiť mimoriadne protipandemické opatrenia nad rámec celoslovenských. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková. V okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Bánovce nad Bebravou a Myjava sú zakázané kultúrne podujatia i bohoslužby a predávanie alkoholických nápojov na priamy konzum.