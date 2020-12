Johnson vyšiel s pravdou von: COVID-19 má nový variant, môže to byť ešte horšie

Britský premiér Boris Johnson zvolal na piatok večer vopred neplánované zasadnutie popredných členov svojho kabinetu. Radil sa s nimi o tom, ako dostať pod kontrolu šírenie nového, zrejme ešte nákazlivejšieho variantu koronavírusu SARS-CoV-2, informoval v piatok britský denník The Telegraph.

Výsledkom schôdzky by podľa denníka mohlo byť sprísnenie epidemiologických opatrení v Anglicku, ktoré by mohlo byť ohlásené už v priebehu soboty. Konkrétne by mohlo ísť o obmedzenie cestovania medzi juhovýchodnou časťou Anglicka, ktorá zahŕňa aj metropolu Londýn, a zvyškom krajiny.

Hovorca britského premiéra k správe zatiaľ neposkytol žiadne vyjadrenie ani podrobnosti o výsledkoch piatkovej schôdzky. Ministri však údajne rokovali dlho do noci.

Johnsonova vláda už v pondelok oznámila, že nový rýchly nárast počtu nakazených môže súvisieť aj s novým variantom koronavírusu. Uviedla to pri ohlasovaní pritvrdenia epidemiologických opatrení v Londýne a priľahlých oblastí Anglicka, v ktorých od stredy 16. decembra platí najprísnejší stupeň reštrikcií. Experti varovali členov britskej vlády, že nový variant COVID-19 sa podľa všetkého šíri ešte rýchlejšie, než jeho doterajšie podoby, informovala televízia Sky News.

Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny. Domnievajú sa pritom, že k rýchlejšiemu šíreniu vírusu mohol paradoxne v posledných týždňoch prispieť aj optimizmus vyvolaný novými vakcínami a očkovaním. Mnohí Briti totiž prestali dodržiavať epidemiologické reštrikcie a pravidlá.

Boris Johnson sa v piatok vyjadril nádej, že v Anglicku nebude nutné po vianočných sviatkoch zaviesť v poradí už tretí lockdown, pričom takúto možnosť odmietol vylúčiť.

V Spojenom kráľovstve majú počas vianočných sviatkov - od 23. do 27. decembra - platiť voľnejšie reštrikcie. Úrady však vyzvali obyvateľov, aby čo najviac obmedzili medziľudské kontakty. Severné Írsko zavádza od 26. decembra šesťtýždňový lockdown z dôvodu preťaženia svojho zdravotníckeho systému.