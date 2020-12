Koronavírus knokautoval MMA bojovníka a bodybuildera († 32): Tento zápas bol nad jeho sily

Koronavírus si nevyberá a zaútočí na každého. Skolil aj mladého bodybuildera a bojovníka MMA.

Podľa informácii portálu Metro, Ian Armstrong ( †32) zomrel vo svojej posteli vo Walnut Shade v štáte Missouri s podozrením na koronavírusovú infekciu. Bol zdravý, vo výbornej forme a nemal žiadne iné zdravotné problémy.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jeho bývalý priateľ a najlepší kamarát v jednom, Christopher Cross (35) povedal, že okolo polnoci pripravil Ianovi čaj. Potom sa zobudil nad ránom na zvuk jeho ťažkého dýchania. Zúfalo sa ho snažil resuscitovať a okamžite zavolal na tiesňovú linku.

Záchranárom sa však Iana nepodarilo zachrániť a pred prevozom do nemocnice ho vyhlásili za mŕtveho. „Zomrel v mojej posteli, vedľa mňa. Niekoľko hodín pred smrťou ma zobudil a povedal, že chce pohár čaju, a kúsok čerešňového koláča... ty vždy robíš ten najlepší čaj," boli jeho posledé slová podľa Christophera.

Po niekoľkých hodinách sa Christopher zobudil a počul, ako vedľa neho Ian namáhavo dýcha. „Niečo nebolo v poriadku. Ian vydával zvuky, akoby lapal po dychu. Keď som mu vložil prst do úst, aby som sa ubezpečil, že jeho dýchacie cesty sú čisté, jeho jazyk bol studený," povedal.

Iana prijali 17. novembra do nemocnice v Bransone v štáte Missouri s dýchavičnosťou a horúčkou. Röntgenové vyšetrenie ale odhalilo zápal pľúc. Ten je častým vedľajším účinkom u ľudí trpiacich infekciou koronavírusu.

Lekári sa o jeho zdravotný stav veľmi neobávali vzhľadom na jeho výbornú fyzickú kondíciu, mladý vek a celkový dobrý zdravotný stav. Po troch hodinách ho poslali domov a nasadili liečbu steroidmi, vysvetlil Chris. Ian však zostal veľmi oslabený a otrasený závažnosťou svojej choroby.

Na svojej facebookovej stránke zdieľal status s vysvetlením, aké zlé boli jeho príznaky. „Pre tých z vás, ktorí hovoria že Covid neexistuje a je to len vtip... Mám 32 rokov. Som zdravý. Denne dvíham činky. Odbehnem naraz desať kilometrov. Robím MMA a vediem zdravý životný štýl. Nikdy som nič také nezažil. To nie je vtip. To nie je podvod."

Ian začiatkom decembra požiadal Christophera, či sa k nemu môže nasťahovať. Pár sa rozišiel v januári tohto roku po dvoch rokoch vzťahu, no zostali však dobrými priateľmi. Christopher sa nazdáva, že sa jeho priateľ mohol nakaziť pri návšteve supermarketu. Okrem toho nikam nechodili a sociálne sa dištancovali.

„Mal silné horúčky, hnačky. Mal hlien, ktorý sa len tak nezastavil," opísal jeho príznaky. Zdalo sa však, že niekoľko dní pred smrťou sa jeho stav zlepšil. Christopher priznal, že jeho bývalý partner užíval marihuanu, ale inej drogy sa vraj nikdy v živote nedotkol.

„Tento človek sa nedotkol inej drogy ako marihuany. Nefajčil cigarety, nepil alkohol, neužíval drogy na párty, nič podobné. Nikdy nejedol cukor a zdravo sa stravoval," uviedol.

Teraz čaká na úplnú pitevnú správu, ktorá presne zistí, prečo zomrel. Ian požiadal o spopolnenie a popol nechal rozptýliť na Maui na Havaji, kde sú uložení aj jeho zosnulí rodičia.