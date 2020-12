Viacerí Slováci utekajú pred sviatkami do tepla: Prečo na Vianoce nebudeme doma

Netradičné Vianoce! Leteckí dopravcovia reagujú na sviatočné obdobie a pridávajú lety do hlavného mesta.

Niektoré pravidelné linky, ktoré boli kvôli súčastnej pandemickej situácii zrušené, sú opäť spustené. Slováci idú oslavovať Vianoce či Nový rok napríklad aj do Egypta. Aké sú podmienky pre odlet a ako situáciu vnímajú cestujúci?

Cestujúci: chceme si oddýchnuť

Marcel (42) a Zuzana (32), Banská Bystrica

Marcel (42) a Zuzana (32), Banská Bystrica

- Nakoľko sme neboli na dovolenke v lete, tak si chceme ísť oddýchnuť. Vôbec nemám predstavu, ako oslávime Vianoce. Pravdepodobne požiadame, aby nám niekto vytlačil obrázok vianočného stromčeka (smiech). Nemám obavu, že ochorieme, myslím si, že ak sa má niečo stať, stane sa aj na Slovensku.

Zuzana (34), Trnava a Pablo (37), Španielsko

- Každý rok máme tradíciu v zime vycestovať za teplom. Nakoľko je lockdown a nemôžeme ísť za rodinou, rozhodli sme sa, že vycestujeme. Cestovka nám poskytla poistenie, ktoré zahŕňa, že nám zabezpečia let naspäť, že sa o nás postarajú, malo by to hradiť aj nemocnicu. Dúfame, že sa nám napriek tomu nič nestane.

Súčasné opatrenia