Šokujúca smrť Topoľského († 69): Na povrch vyplávali smutné okolnosti jeho náhleho odchodu

Obrovský šok v slovenskom šoubiznise! Slovensko zasiahla včera nečakaná správa o smrti moderátora Petra Justina Topoľského († 69), a to len štyri dni po tom, čo zomrel herec Štefan Kožka († 66). Obaja však bojovali so zákerným koronavírusom!

Posledné dni bol Justin v domácej izolácii, ale zhoršujúci sa zdravotný stav ho dohnal nakoniec do nemocnice, kde musel byť hospitalizovaný. Situácia sa však podľa našich informácií zhoršila natoľko, že obľúbený moderátor svoj boj o život napokon prehral. Túto stratu berie ťažko najmä jeho milovaná rodina, priatelia a známi, ktorí Justina milovali. Bol za jeho odchodom z tohto sveta len COVID-19?!

Ako chutí svet! Dlhé roky bola táto relácia na obrazovkách Markízy veľmi obľúbená, a to najmä vďaka Justinovi Topoľskému, ktorého úsmev a vľúdne slovo miloval celý národ. Moderátor cestoval po rôznych krajinách a približoval Slovákom chute celého sveta. Všetci ho poznali ako vždy usmiateho a optimistického človeka, ktorý sa na svet pozeral cez veľké ružové okuliare.

A vždy bol veľký otáznik okolo jeho veku, pretože o Justinovi bolo známe, že si nejaký ten rôčik uberá. Na svoj vek však vyzeral výborne. Obrovský šok prišiel včera, keď Slovensko obletela správa o jeho nečakanom skone. Len málokto tušil, že posledné dni svojho života bojoval s koronavírusom.

„Bol doma, pretože musel byť izolovaný od všetkých. Aj na neho sa nalepil koronavírus, s ktorým zápasil. Justin bol tak sám, ale priatelia mu nosili jedlo a starali sa o neho, ako vedeli. Vo štvrtok ale musel byť hospitalizovaný v nemocnici, pretože mal mať obojstranný zápal pľúc a silný kašeľ. Bohužiaľ, v piatok zomrel,“ prezradil Novému Času zdroj blízky moderátorovi.

A hoci ho choroba ovládla, on sa nevzdával a chcel nad ňou zvíťaziť. „Mal viacero zdravotných problémov. Jedným z nich bolo aj ochorenie pľúc. A takíto ľudia veľmi ťažko znášajú koronavírus. Určite to tam zavážilo a malo to určite veľký vplyv. Okrem toho chodil pravidelne na dialýzu, pretože mal dlhodobo problémy s obličkami,“ vysvetlil dobrý kamarát Topoľského.