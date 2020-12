Po smrti exmanžela Kožku († 66) prehovorila herečka Skopálová: Mala som zlú predtuchu!

Nabrala silu a prehovorila o mužovi svojho života. Herečka Zuzana Skopálová (54) sa len ťažko vyrovnáva so smrťou Štefana Kožku († 66), s ktorým prežila krásne, ale aj ťažké chvíle ako jeho manželka.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

A hoci dvojica už spolu nežila pod jednou strechou, stále boli v kontakte. Hercova nečakaná smrť ňou otriasla, no nabrala silu a Novému Času sa so svojím bôľom so smútkom v hlase podelila.

Skopálová a Kožka zostali v kontakte aj po tom, čo sa ich manželstvo ocitlo v troskách. „Vedeli sme o sebe, komunikovali sme, dokázali sme riešiť všetko a byť si nápomocní,“ povedala nám zdrvená herečka tri dni po šokujúcej správe o smrti Štefana Kožku († 66). So svojím smútkom sa vyrovnáva v kruhu najbližších, predsa však len nabrala silu povedať niekoľko slov o nečakanom odchode muža jej života.

„Spájala nás, samozrejme, naša krásna dcéra Rebecca. Vedela som, že Štefan má zdravotné problémy, ale v žiadnom prípade som si nepripúšťala, že by sa mohlo niečo až také stať,“ povedala Skopálová Novému Času. Herečka stále nemôže uveriť, že otec jej dcéry tak náhle opustil tento svet. „Veľmi ma to šokovalo, zaskočilo,“ priznala s bolesťou v hlase.

Herečka napriek búrlivému rozchodu dokázala s exmanželom vychádzať. „Spájala nás naša minulosť. Tým, že sme boli v kontakte, vedela som, ako sa má a čo ho trápi. A mala som naozaj veľmi zlú predtuchu,“ priznáva Skopálová, ktorá však ani v najhoršom sne nečakala, že boj s COVID - om Kožka prehrá.