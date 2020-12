Bývalá miss má dokonalé telo, ona modelkou nie je: To, čomu sa venovala posledný rok, nebudete chcieť veriť

Krásna a múdra! Bývalá Miss Anglicko, Carina Tyrrell (31), vyzerá neskutočne v bikinách, aj v doktorskom bielom plášti.

Lekárka a akademička Carina Tyrrell (31) sa zriekla bikín, spoločenských šiat a súťaží krásy, aby posledný rok strávila v čele priekopníckeho výskumu na Oxfordskej univerzite, informuje portál Daily Mail.

Teraz hrdo hovorí o svojej radosti z toho, že svojou prácou pomohla Británii stať sa prvou na svete, ktorá začala očkovať ľudí proti novému koronavírusu. Doktorku Tyrrell dnes považujú za jednu z najjasnejších mladých myslí v krajine.

Pred šiestimi rokmi, v roku 2014, vyhrala titul Miss Anglicko a skončila na štvrtok mieste v súťaži Miss World. Posledných 12 mesiacov ale strávila zavretá v laboratóriu a nepretržite pracovala na vývoji vakcíny proti koronavírusu.

Táto kráska sa môže pochváliť lekárskym diplomom z Cambridgeskej univerzity aj skúsenosťami s nemocnicami v prvej línii. Doktorka Tyrrell bol súčasťou tímu Oxfordskej univerzity neúnavne pracujúcom na zaistení bezpečnej distribúcie vakcín pre všetkých členov britskej verejnosti.

Hrdinská práca, ktorú teraz vykonáva je ďaleko od jej dní na prehliadkových mólach, ale povedala: „Stále skutočne podporujem súťaže krásy a hodnotím súťaž Miss Anglicko. Nikdy by som si nepomyslela, že po šiestich rokoch budem súčasťou tímu hľadajúceho vakcínu počas globálnej pandémie v takom rozsahu. Je fantastické, že sa všetka tvrdá práca vyplatila."

Výnimočné gény majú v rodine. Carina sa narodila vo Švajčiarsku britským rodičom. Jej otec Mark je fyzik, ktorý pomohol vybudovať Veľký hadrónový urýchľovač a jej matka Sue pracovala v Svetovej zdravotníckej organizácii.

Jej detským snom bolo vždy pomáhať iným a riešiť globálne problémy, ako je malária. Keď sa objavil vírus, pracovala s WHO na jeho výskume. Jej tím v Oxforde začal svoje výskumné úsilie venovať hľadaniu vhodnej vakcíny. „Rovnako ako mnoho vedcov z celého sveta, všetci prestali s tým, čo robia a ponúkli svoj čas pandémii. Pracovala som ako súčasť personálu Oxfordskej univerzity, ktorý sa zaoberal vakcínami a klinickými skúškami," povedala.

Jej tím bol zodpovedný za prácu na vakcínach Pfizer, Moderna a Oxford AstraZeneca. „Potrebovali sme zabezpečiť, aby vakcína bola účinná u starých aj mladých ľudí, ľudí s rakovinou alebo bez rakoviny, to bola dôležitá vec. V rámci populácie máte rôzne etnické pozadie, vek, zdravotné podmienky a nikto nesmie byť vynechaný. Zhromažďujeme údaje z celého sveta a snažili sme sa identifikovať najsľubnejšieho kandidáta na vakcínu," dodala.

Doktorka Tyrrell, ktorá pre ochorenie Covid-19 prišla o strýka, zdôraznila, že aj keď informácie o očkovacích látkach priniesli nádej, bude trvať istý čas, kým sa úplne vrátime do normálu. Dodala: „Je dôležité, aby boli ľudia očkovaní, a vyzývam všetkých, aby vakcínu prijali, keď ju dostanú. To je cesta vpred. Očkovanie pomáha vám i širšej populácii." Ďalej však zdôraznila aj to, že je stále veľmi potrebné, aby ľudia dodržiavali stanovené opatrenia a sociálny dištanc.