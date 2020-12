Hrozí nám právny kolaps!? Odborník zotrel celú vládu: Štipľavé slová na adresu Matoviča a spol.

Podľa akých pravidiel sa budeme vlastne riadiť? Núdzový stav sa na Slovensku skončí 29. decembra. Poslancom sa nepodarilo vo štvrtok schváliť novelu ústavného zákona, ktorá mala umožniť jeho opätovné predĺženie o 40 dní.

Riešením by mohlo byť zvolanie mimoriadnej schôdze medzi sviatkami, otázne je však, či sa na nej zíde dostatok zdravých poslancov.

Na schválenie novely ústavného zákona potrebovala koalícia minimálne 90 poslancov. Na základe neho by vláda mohla núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Pri schvaľovaní však chýbali tri hlasy. Viacero poslancov sa ospravedlnilo a neprišlo, lebo majú COVID alebo podozrenie na nákazu. „Chýbali kolegovia zo Sme rodina, chýbal kolega z OĽaNO, chýbal kolega zo SaS-ky. Vírus si nevyberá,“ utrúsil podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, podľa ktorého je v hre stále viacero riešení.

„Myslím si, že je možné, aby vláda vyhlásila v prípade potreby aj 30. decembra núdzový stav. Lebo Ústavný súd hovorí, že to musí byť odôvodnené a tu ja predpokladám, že tie čísla sú také zlé a situácia taká vážna, že to odôvodnené je,“ dodal Šeliga s tým, že v klube Za ľudí sú ochotní prísť na schôdzu aj medzi sviatkami. „Ak to nepôjde inak, tak sa stretneme 28. decembra, aby sme to stihli,“ pripustil.

Ďalší podpredseda Národnej rady Gábor Grendel vraví, že zatiaľ nevedia, či mimoriadnu schôdzu zvolajú, ale prebiežne o tom on­line komunikujú. „V prvom rade si musia sadnúť kolegovia z vlády, aby sa poradili, či je nejaké iné riešenie, alebo je prijatie tohto zákona jediné riešenie. Takže čakám na výstup z vlády. Ak bude treba, tak to bude závisieť aj od zdravotného stavu poslancov,“ uviedol Grendel. Zrušením núdzového stavu by sa mali skončiť niektoré nariadenia, ako je napríklad zákaz zhromažďovania sa, ale aj tzv. lockdown a čiastočný zákaz vychádzania, ktorý začal platiť oddnes.

Schvaľovanie pred sviatkami je lajdáctvo

Eduard Bárány, ústavný právnik

- Keď sa núdzový stav skončí, stále bude platiť mimoriadna situácia. Opatrenia prijaté hygienikom by mali platiť ďalej. Z veľkej časti sa tie opatrenia prekrývajú s núdzovým stavom, ale nie je to úplne to isté. Môj právny názor je, že nemôžu predĺžiť núdzový stav, ak sa neschváli ústavná zmena. To, že je tu takáto situácia, je jasné už mesiace, prečo to idú schvaľovať až medzi sviatkami? To nie je niečo prekvapivé, čo vypuklo včera ráno, to je lajdáctvo. Skončí sa to toho 29. decembra a koniec. Opatrenia naviazané na núdzový stav prestanú platiť.