Bezohľadný čin zlodejov v Bratislave mal šťastný koniec: Ukradnutý vozík vrátili Dušanovi v rekordnom čase!

Príbeh so šťastným koncom! Aj takto by sa dal nazvať „zážitok“ pána Dušana (61), ktorému z uplynulého piatka na sobotu ukradli invalidný vozík na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Krádež invalidného vozíka v Bratislave: V čase krízovej situácie si páchateľ koleduje o väzenie

Otrasný čin majú na svedomí doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí vozík medzičasom stihli predať. Zásahovej jednotke bratislavskej mestskej polície sa však vozík podarilo v rekordnom čase vystopovať. Dušan (61) z Bratislavy trpí ťažkými zdravotnými problémami a na nohách sa za pomoci barlí udrží najviac desať minút. Život bez invalidného vozíka si preto už ani nevie predstaviť. Minulý piatok si ho zamkol k lavičke na Hviezdoslavovom námestí.

Okolo lavičiek boli v tom čase predajné stánky s občerstvením a vozík takmer ani nebolo vidno.Dúfal som, že ak si ho niekto zobral pre zábavu, že sa na ňom možno chcel povoziť, tak ho nakoniec predsa len príde vrátiť,“ spomína Dušan. To sa však nestalo, a preto ihneď zalarmoval políciu. V blízkosti miesta, odkiaľ bol vozík ukradnutý, sa, našťastie, nachádzali kamery, ktoré v tomto prípade polícii poslúžili.

Zlodeji ho predali

Invalidný vozík v hodnote 800 eur sa mestskáčom podarilo vypátrať v rekordnom čase. „Policajti vynaložili všetko úsilie, aby vozík vypátrali. Rozbehli operatívno-pátraciu akciu, v rámci ktorej zistili, že neznámi páchatelia medzičasom invalidný vozík predali. V pátraní však pokračovali ďalej a ukradnutý a znova predaný invalidný vozík našli,“ informuje polícia. Vozík nevyhnutný pre život je tak už v rukách majiteľa, ktorý je mestským policajtom vďačný z celého srdca.

„Vyjadrujem svoje veľké poďakovanie mestskej polícii, konkrétne výjazdovej skupine z Obchodnej ulice a vyšetrovateľom-pátračom z Polície SR, konkrétne zo Sasinkovej ulice. Vozík sa našiel. Prístup týchto ľudí bol vysoko profesionálny. V čase, keď veľa ľudí nehodnotí ich prácu kladne, hodnotím ich ako vysoko profesionálnych. Ešte raz, veľká vďaka,“ neskrýva radosť. To, kto tento neľudský čin spáchal, je zatiaľ v štádiu vyšetrovania. Keďže sa tak stalo počas núdzového stavu, je pravdepodobné, že ho čaká oveľa vyšší trest. Dušan bude čoskoro potrebovať elektrický vozík. Preto sa obracia na ľudí. „Ak by sa našiel niekto, kto by ho mohol darovať, veľmi by mi pomohol," dodáva na záver.