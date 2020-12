Hokejisti v Edmontone ešte nevyšli z hotela: Jedlo predo dvere a tréning v izbe

Stále sú v izolácii! Hokejisti Slovenska do 20 rokov sa od nedele nachádzajú v dejisku blížiaceho sa svetového šampionátu v kanadskom Edmontone (od 25. decembra do 5. januára), ale stále trčia v hotelových izbách.

Do včerajšieho dňa museli podstúpiť po testovaní na COVID-19 karanténu. Kouč gólmanov Rastislav Staňa (40) prezradil denníku Nový Čas, ako si výprava vypĺňa čas v izbách!

Slováci rovnako ako ostatné výpravy, ktoré sa zúčastnia svetového šampionátu v Kanade, museli po prílete do Edmontonu podstúpiť testy a ihneď nastúpiť do štvordňovej izolácie. „Všetci sme v samostatných izbách, ktoré sme od nedeľňajšieho príchodu do hotela zatiaľ neopustili.povedal na úvod pre Nový Čas kouč gólmanov našej výpravy Rastislav Staňa.

Majster sveta z roku 2002 prezradil aj to, ako si hráči vypĺňajú dlhý čas v izbách. „Dvakrát denne majú za pomoci mobilov či tabletov tréningy. Kondičný kouč Matúš Dzian im robí rôzne cviky buď vlastnou váhou, alebo aj so stoličkami, ktoré majú v iz- bách, aby sa aspoň trošku hýbali. Okrem toho majú cez videohovor aj mítingy s mentálnym trénerom Palovičom.“

„Jedlo nám nosia trikrát denne pred izbu. Zaklopú na dvere a jedlo si vezmeme. Nie je to ľahká situácia, ale všetky výpravy majú takéto podmienky,“ pokračoval Staňa. Slovákom včera povinná karanténa vypršala a všetci, čo budú mať všetky testy negatívne, by mohli absolvovať konečne prvý tréning. „Už sa tešíme na prvý tréning. Priamo z hotela máme priechod do haly, čo je výhoda,“ doplnil Staňa.

Čo ich čaká do štartu MS:

dva prípravné zápasy s Ruskom (22. 12.) a Rakúskom (23. 12.)

konečná nominácia - 5 hráčov pôjde ešte domov

25. decembra štart do turnaja so Švajčiarskom