Rezort si dáva s obsadením postu šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry na čas: Komore dochádza trpezlivosť

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) apeluje na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby urýchlene riešilo obsadenie pozície generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.

Zdôraznila, že PPA je po ministerstve pôdohospodárstva druhá najdôležitejšia organizácia v rezorte pôdohospodárstva. Po odchode doterajšieho generálneho riaditeľa Tibora Guniša ju dočasne vedie Jaroslav Jánoš.

Pripomenula, že ešte na konci novembra minister Ján Mičovský (OĽANO) ubezpečoval, že Jánoš bude túto funkciu zastávať len na prechodné obdobie po dobu približne dvoch - troch týždňov. Z následného riadneho výberového konania mal vzísť nový generálny riaditeľ. Dodnes sa tak nestalo, navyše MPRV predĺžilo termín na prihlásenie sa kandidátov na post šéfa PPA až do polovice januára 2021.

Holéciová podčiarkla, že stav slovenského poľnohospodárstva je taký kritický, že poľnohospodári nemajú čas nazvyš, aby týždne čakali, kto odborne zdatný vzíde z výberového konania. "Pôdohospodárska platobná agentúra a odborná verejnosť musí čím skôr poznať meno nového generálneho riaditeľa, ktorý bude zárukou vysokej profesionality, odbornosti, zásadovosti a nulovej tolerancie korupcie. Priestor na experimenty v podobe náhradníkov tu nemáme a ani nechceme mať," uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Hovorkyňa SPPK dodala, že agrosektor čaká zložité obdobie prípravy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ, vyrovnávanie sa s následkami pandémie nového koronavírusu. Uzavrela, že práve preto je potrebné mať na čele PPA profesionála, ktorý bude dokonale poznať problematiku domáceho poľnohospodárstva a výzvy, ktoré prináša jeho ozdravenie, a to aj v celoeurópskom kontexte.

Jaroslav Jánoš bol vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) iba na určitý čas - do ukončenia výberového konania, ktoré sa uskutoční v druhej polovici januára 2021. Uviedla to pre TASR Anežka Šrojta Hrdá, hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia mimoparlamentnej strany Hlas-SD.

Šrojta Hrdá avizovala, že nového generálneho riaditeľa bude vyberať odborná komisia, ktorej členovia budú dopredu zverejnení. Výber kandidátov bude môcť verejnosť sledovať prostredníctvom online prenosu.