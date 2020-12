Slovenky v šprinte opäť prepadli: Do stíhačky iba Ivona Fialková

Nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová triumfovala v piatkovom šprinte 4. kola Svetového pohára v Hochfilzene.

Druhá finišovala jej krajanka Ingrid Tandervoldová (+7,6 s) a nórsku pódiovú dominanciu zavŕšila tretia Marte Olsbuová Röiselandová (+24,6).

V rakúskom stredisku sa predstavili aj tri Slovenky, Ivona Fialková (2+0) skončila s dvoma streleckými chybami na 45. mieste a nezískala prvé slovenské body do celkového hodnotenia seriálu v sezóne. Postúpila však do sobotňajšej stíhačky. Paulína Fialková (2+2) minula až štyri terče a finišovala až na 80. pozícii. Tretia Slovenka na štarte Veronika Machyniaková (0+1) obsadila 88. priečku.

V ideálnom počasí síce víťazka urobila na prvej položke jednu streleckú chybu, ale na stojke bola stopercentná a kvalitným behom si vybojovala už štrnásty individuálny triumf vo Svetovom pohári. Tandervoldová na strelnici neurobila žiadnu chybu, no bežala o čosi pomalšie a na víťazku stratila vyše sedem sekúnd. Röiselandová urobila jednu streleckú chybu a zaostala už výraznejšie.

Ivona Fialková vyštartovala na trať s číslom 22, na úvodnej streľbe urobila dve chyby a musela na dve trestné kolá. Na stojke však už vybielila všetky terče. Do cieľa prišla s mankom +1:45,7 minúty na víťazku. Jej sestra Paulína spravila na ležke rovnaké chyby ako Ivona, no na stojke pridala ďalšie dve. Napokon finišovala s takmer trojminútovým mankom na 80. mieste a nekvalifikovala sa do stíhačky. Machyniaková prišla s jednou streleckou chybou do cieľa na 88. mieste (+3:03,7 min.).

"Ťažko sa mi to hodnotí, lebo som išla v prvej skupine a po mne ešte išli ďalšie pretekárky. Škoda chýb na strelnici, mrzí najmä, že to bolo v ležke, lebo to bola moja parketa. Bežecky sa mi to zdalo lepšie ako v predchádzajúcich pretekoch. Ale musím si pozrieť štatistiky," povedala Ivona Fialková pre RTVS.