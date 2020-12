Futbalový Trenčín má nové logo! Kritikom pripomína slávny klub z Talianska

Futbalový klub AS Trenčín mení logo aj dodávateľa športového výstroja. Novým marketingovým partnerom klubu sa stala spoločnosť Macron.

Spolupráca bude trvať minimálne ďalšie štyri roky. Informuje o tom fortunaligista v tlačovej správe.

Talianska spoločnosť špecializujúca sa na splnenie individuálnych potrieb aj v prípade menších klubov, je známa v posledných rokoch svojimi úspešnými partnerstvami so špičkovými top klubmi menších futbalových krajín. Príkladmi sú Viktoria Plzeň, Crvena Zvezda, Hajduk Split, Lech Poznaň, ale aj s klubmi pôsobiacimi v popredných ligách ako sú Lazio, Sampdoria, San Sebastian, Sporting alebo Nantes.

"Tešíme sa na jedinečné prepojenie nového loga a dresoch a ďalších produktoch spoločnosti Macron,“ píše sa v stanovisku klubu k štvorročnej spolupráci. "Aktuálne dresy nás budú sprevádzať v čase návratu na štadión. Už dnes spoločne pracujeme na tvorbe unikátnych dresov s tematikou mesta a nášho regiónu. Mužstvo si ich bude obliekať od budúceho leta," dodáva AS Trenčín. "Spolupráca s AS Trenčín prináša ďalšie dôležité partnerstvo pre Macron v tejto časti kontinentu. Vstupujeme do klubu, ktorý získal len nedávno dva tituly a dva triumfy v národnom pohári,“ píše sa v stanovisku spoločnosti.

Doterajšie logo klubu dlhodobo nespĺňalo nielen historickú hodnotu, ale nenieslo ani odkaz na tradície. Rovnaké nedostatky napĺňala aj farebná kombinácia. Klub doma a v zahraničí reprezentuje mesto a región a chce byť naďalej silnou a úspešnou lokálnou značkou, ktorá spája fanúšikov z mesta Trenčín a Trenčianskeho kraja. A rovnako v sebe nesie silný odkaz na bohatú minulosť trenčianskeho futbalu. Najsilnejším menovateľom tohto regiónu je znak T. "Históriu futbalu v Trenčíne spája jedna nepretrhnutá línia. Práca klubov na seba nadväzovala. Staré kluby tvorili základy a podhubie pre rodiace sa. Hľadali sme symbol reprezentujúci celý trenčiansky futbal naprieč históriou trvajúcou 116 rokov. Logo "T" prepája nielen históriu, ale všetky športy, ktoré dnes fungujú pod hlavičkou AS," vysvetlil AS Trenčín.

Momentálne deviaty tím tabuľky Fortuna ligy sa už na jar 2021 zrejme vráti do Trenčína na nový futbalový štadión. A aj to bude dôležitý faktor, ako sa chce klub opäť posunúť bližšie k svojim fanúšikom. "Po dva a pol roku bezdomovectva a hrania mimo nášho štadióna veríme tomu, že sa vrátime na jar domov. S tým je spojená istá sila a energia, ktorú sme medzitým stratili. Verím, že ju doma opäť nájdeme. Futbal v Trenčíne má svoje historické postavenie a aj preto sme pristúpilu k zmene loga klubu. Je to silné dobrodružstvo, ktoré prináša doba a malo by to priniesť aj budúcnosť," uviedol generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček na piatkovej tlačovej konferencii, ktorú streamoval aj klubový web.

K novému logo sa okamžite vyjadrili fanúšikovia a našli sa aj neprajníci, ktorí logo okomentovali ako kópiu Juventusu Turín...