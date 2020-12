Práce na bratislavskej križovatke Prievoz: Tri linky MHD menia trasy

Linky bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) 96, 196 a 98 zmenia svoje trasy.

Dôvodom sú rekonštrukčné práce na mimoúrovňovej križovatke Prievoz, kde v nedeľu (20. 12.) večer uzatvoria výjazdovú vetvu od Bajkalskej ulice (od centra) na diaľnicu D1 smer Petržalka (Prístavný most).

Linky 96 a 196 v smere Prokofievova po obslúžení zastávky Prístavný most odbočia podľa informácií Dopravného podniku Bratislava (DPB) vpravo na Prístavnú ulicu (ako linka 87 v smere Ovsište), následne vľavo na Most Apollo a Dolnozemskú cestu. Pokračovať budú vpravo na Gettingovu a Mamateyovu, kde obslúžia zastávku Šustekova. "Následne pokračujú priamo na Furdekovu, kde sa od zastávky Lachova napoja na riadnu trasu," spresnil na svojom webe dopravca. V smere na letisko či do Nového Mesta budú premávať bez zmeny.

Linka 98 v smere Jasovská po obslúžení zastávky Prístavný most odbočí vpravo na Prístavnú ulicu (ako linka 87 v smere Ovsište), následne vľavo na Most Apollo a Dolnozemskú cestu, kde sa od zastávky Ekonomická univerzita napojí na riadnu trasu. V smere Kukučínova bude jazdiť bez zmeny.

Zastávka Bosákova v smere Prokofievova nebude obsluhovaná.