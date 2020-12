Ruska Jelena Nikitinová, ktorej doping nedokázali: Sexica v ľadovom tobogane

Stále patrí medzi najlepšie na svete v šialenom športe zvanom skeleton, kde sa ľadovým korytom rútite na sánkach hlavou napred.

Svoju formu potvrdila Ruska Jelena Nikitinová (28) pred týždňom v pretekoch v Innsbrucku, kde pripravila o sezónnu neporaziteľnosť Nemku Janine Flockovú.

Ruska najlepšie zvládla zmätky počas pretekov, ktoré boli pre neregulárne podmienky nakoniec len jednokolové. Lena sa dokázala najlepšie sústrediť na jedinú kvalitnú jazdu!

Rodáčka z Moskvy presedlala do toboganu z futbalu. Veru, až do reprezentančného výberu to dotiahla, ale nakoniec si zvolila skeleton, v ktorom patrí medzi svetovú špičku, aj keď jej kariéru poznačilo podozrenie z dopingu počas zimnej olympiády v Soči, kde mala nakročené k olympijskému zlatu, nakoniec z toho bol bronz, ktorý jej najskôr vzali, no o štyri roky neskôr jej ho vrátili, keď Lena a viacerí jej reprezentační kolegovia uspeli po ťahaniciach s medzinárodnou federáciou ISBF, MOV, Športovým arbitrážnym súdom až pred Švajčiarskym federálnym súdom, ktorý očistil jej meno s tým, že neexistujú dostatočné individualizované dôkazy o porušovaní antidopingových pravidiel.

Poznačená dopingovým tieňom však navždy ostane prvou Ruskou, ktorá získala veľký glóbus. Olympiádu v Pjongčangu absolvovala ako neutrálny športovec, no v Pekingu chce v drese Ruska jedine zlato.