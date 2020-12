Známe šoubiznisové tváre prezradili, aký bol ich Štedrý večer 2019: Naše Vianoce pred koronou!

Svet sa nám mení pred očami a z každej strany počúvame, že už nič nebude také ako predtým, teda pred pandémiou.

Pre niektorých skeptikov vraj ani najkrajšie sviatky roka nebudú tým, čím bývali. Väčšina sa však zhodne na tom, že korona-nekorona, sviatky budú také, aké si ich sami urobíme. Hlavne, aby boli šťastné a veselé! Aspoň také, ako opísali celebrity tie svoje minuloročné Vianoce 2019.

Moderátorka Simona Simanová (36):

Minuloročné Vianoce boli pre moderátorku RTVS úplne iné. „S celou rodinou, teda rodičmi, bratom a s jeho rodinou aj všetkými deťmi, sme boli na horách v poľskom Zakopanom. Bola guľovačka, sánkovačka aj lyžovačka a deťom rozdával darčeky Ježiško. Tie iskry v ich očiach... Celý rok na to spomínajú,“ prezradila Simona a priznala, že si počas vianočných sviatkov prvý raz oddýchla. „My sme totiž vždy na Vianoce všetci spolu a variť celý týždeň pre všetkých, plus robiť deťom program, to dá niekedy zabrať,“ smeje sa a dodáva, že všetky tradície dodržali, akoby boli doma. „V hoteli veľmi dobre varili. Tento rok budeme pre koronu zrejme doma, opäť všetci spolu, ako typická talianska rodina.“

Speváčka Dominika Mirgová (28):

Mama päťročného syna Peťka sa na najkrajšie sviatky v roku teší, zvlášť preto, lebo okrem toho, že pri stromčeku bude so synčekom a manželom Petrom, stretne sa aj so svojou ďalšou rodinou. „Pre mňa sú Vianoce vždy výnimočné tým, že sme celá rodina pokope. Nič viac nepotrebujem,“ tvrdí speváčka, ktorá tento rok nemieni meniť zvyky a Vianoce oslávi doma, obklopená ľuďmi, ktorých miluje. „Tie minuloročné sviatky sme boli v pohodlí domova, v zdraví, v kruhu rodiny. Verím, že to bude tento rok tak isto,“ teší sa Dominika, ktorá sa narodila len deň pred Štedrým dňom.