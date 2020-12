Vlhová v prvom zjazde sezóny bodovala: Som pomalá, chýba mi rýchlosť

Žiadny zázrak sa nekonal. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) sa ani vo Val d'Isere nepostavila v kráľovskej disciplíne zjazd v rámci Svetového pohára na stupne pre najlepších.

V prvom zjazde sezóny Svetového pohára napokon obsadila 26. priečku, vďaka čomu bodovala do celkového poradia Svetového pohára. Najrýchlejšia v zjazde bola Švajčiarka Corinne Suterová, ktorá slávila svoj tretí triumf kariéry. Držiteľka malého glóbusu za predchádzajúcu zimu zdolala o 11 stotín Talianku Sofiu Goggovú, tretia skončila Američanka Breezy Johnsonová (+0,20 s).

Vlhová sa so štartovým číslom 14 najprv zaradila na poslednú 13. pozíciu, keď išla ako tretia po dlhom prerušení súťaže v dôsledku tvrdého pádu Rakúšanky Nicole Schmidhoferovej.

Pretekom prialo slnečné počasie a sprvoti aj priebeh. So šestkou sa na čelo podľa očakávania dostala Goggiová a hoci sa po agresívnej jazde vrútila do cieľa s jasným náskom, bolo zrejmé, že na víťazstvo to stačiť nemusí. Talianke sa v záverčnej časti na okamih skrížili lyže a hoci pád odvrátila s minimálnou stratou rýchlosti, využila to jej švajčiarska spolufavoritka. Suterová nešla síce tak frivoľne, lenže konsolidovanou jazdou v celom úseku vzala Goggiovej 11 stotín.

Súťaž potom ovplyvnil pád Schmidhoferovej, ktorá tvrdo pristála v záchrannych sieťach a počas prerušenia hore na štarte na štvrťhodinu "stvrdli" nasledujúce pretekárky. Univerzálna Švajčiarka Michelle Gisinová evidentne nebola vo svojej koži a stratila viac ako dve sekundy a spokojná nebola ani nasledujúca zjazdárka. Nina Ortliebová sa síce zaradila na 4. priečku, ale tiež s veľkou, takmer sekundovou stratou a vyznávačka rýchleho sklzu navyše stratila už v hornej časti, kde mali byť jej výhodou aerodonymika a sila. Prípadne aj lyžiarsky materiál, o ktorom však v rakúskom tíme nebolo pochýb.

Zhoršený vývoj na trati uškodil aj Vlhovej, ktorá išla práve po Ortliebovej, ale slovenská lyžiarka sa v rozhovore pre RTVS na nič nevyhovárala. Za víťazkou zaostala o 2,36 sekundy:

"Sama neviem, ako by som to popísala. Žiadna chyba tam nebola. Proste som pomalá, ako na tréningoch. Dávala som si pozor na niektoré úseky, ktoré sme rozoberali na videu, ale problém je v tom, že mi chýba rýchlosť. Aj tá pauza bola dlhá, samozrejme že to človeka ovplyvní a tento zjazd je dosť ťažký. Oproti iným nemám túto disciplínu ani dostatočne natrénovanú, ja som technická zjazdárka a musím popracovať na rýchlosti."

Aj v ďalšom priebehu sa prerušovalo pre pády, lebo v spodnej časti robila pretekárkam problémy kombinácia kompresie, skoku do pravej strany a tiahleho ľavotičového výjazdu do priamejšej predcieľovej línie. Hneď po Vlhovej išla a na tento úsek doplatila jej veľká rivalka, víťazka SP Federica Brignoneová. Taliankin pád síce nebol ťažký, ale prišla o body, lebo na záverečnom medzičase atakovala záver prvej desiatky. V celkovom poradí prestížneho seriálu sa nič podstatné nezmenilo, Vlhová ho vedie so ziskom 425 bodov.