Hudobníkovi Ondrejkovi Kandráčovi urobila korona ako mnohým ďalším umelcom škrt cez rozpočet. Nádej ho však neopúšťa a tak pre svojich fanúšikov chystá na budúci rok nielen koncerty, no spoločne so Števom Skrúcaným plánujú návrat na televízne obrazovky v relácii Všetko, čo mám rád. Dvojicu však okrem práce spája aj priateľstvo a momentálne aj dve malé princezné, ktoré pribudli do ich rodín. Ako známy hudobník prezradil, sem tam si povymieňajú aj nejaké tie otcovské rady a na adresu Skrúcaného nešetril superlatívmi. A nielen čo sa týka otcovstva.