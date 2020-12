Matej Sajfa Cifra je známy nielen ako moderátor a rádiový spíker, no množstvo fanúšikov si získal aj vďaka svojím vlogom. Tie sú nielen vtipné, no aj veľmi autentické a Sajfa v nich odkrýva veľkú časť svojho súkromia. Ako Adele prezradil, najviac fanúšikov má vo veku do 34 rokov, no prekvapil aj jednou milou príhodou s pánom v omnoho vyššom veku. A hoci má Sajfa veľa pozitívnych odoziev od ľudí, raz sa na svojich potulkách Slovenskom stretol s takou, v ktorej išlo poriadne do tuhého. Viac sa dozviete nielen v našom videu, no aj v relácii Trochu inak s Adelou v piatok o 22.25 na Dvojke.