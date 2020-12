Advokát z kauzy takáčovci ostane vo väzbe až do mája: Jeho kolegovia nesúhlasia, urobili rázny krok

Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok (17. 12.) na svojom neverejnom zasadnutí rozhodol, že advokát Martin R. zadržaný minulý rok v októbri v rámci akcie Apač, zameranej voči skupine takáčovcov, zostáva vo väzbe.

NS SR mu predĺžil väzbu o päť mesiacov do konca mája budúceho roku a nie o ďalších sedem mesiacov do konca júla, ako navrhoval dozorový prokurátor.

"U obvineného M. R. NS SR upozornil, že v prípade podania obžaloby bude treba skutok 6/ bližšie precizovať, keďže zákonný znak násilia, hrozby násilia alebo hrozby inej ťažkej ujmy z neho možno vyvodiť nanajvýš nepriamo, z kontextu skoršej časti skutku, týkajúceho sa konania obvinených B., H., K., Z., N. voči poškodenému K.," vysvetlila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Súd podľa jej slov tiež vyjadril vážne pochybnosti o právnej kvalifikácii skutku, keďže tak, ako je momentálne naformulovaný, z neho nevyplýva kvalifikačný znak, že Martin R. sa trestnej činnosti dopustil ako člen nebezpečného zoskupenia. To by mu hrozil trest 20 - 25 rokov alebo doživotie. "Keďže žiaden zo skutkov, ktorý sa obvinenému kladú za vinu, nevykazuje znaky obzvlášť závažného zločinu, súd nevyhovel návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby u obvineného o sedem mesiacov a túto po zistení dôvodov väzby (kolúzna väzba a obava z pokračovania v trestnej činnosti) podľa Trestného poriadku a splnení ostatných zákonných podmienok predĺžil o päť mesiacov do 28. mája 2021," dodala Važanová. U obvineného súd neprijal písomný sľub, nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka a neprijal ani peňažnú záruku manželky obvineného.

NS SR vo štvrtok rozhodol, že ďalším dvom obvineným bude predĺžená väzba do konca júla budúceho roku a ďalšiemu obvinenému, rovnako ako advokátovi Martinovi R., predĺžil väzbu do konca mája. Za osobu Martina R. vznikla Iniciatíva advokátov za právny štát, ktorú do štvrtka podpísalo 80 advokátov. Iniciatívou vyzývajú nového generálneho prokurátora, aby prešetril zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní voči Martinovi R.

"Sme presvedčení, že advokát Martin R. do väzby nepatrí, pretože do dnešného dňa nebol v rámci trestného konania predložený jediný vecný dôkaz o tom, že by konal nad rozsah výkonu advokácie," argumentuje obhajca Matej Marhavý. Iniciatíva podala v tejto súvislosti spolu so Slovenskou advokátskou komorou aj ústavnú sťažnosť. Hovoria v nej o podozreniach z potláčania základného práva na súdnu ochranu a riadneho výkonu advokácie.

Martina R. zadržali policajti vlani v októbri v rámci akcie Apač. Spolu vtedy zadržali 13 obvinených, ktorí mali byť členmi bratislavskej skupiny takáčovcov.