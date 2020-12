Kam môžu Rakúšania vycestovať? Ministerstvo zahraničia má jasnú stratégiu: Drsný krok

Rakúske ministerstvo zahraničia rozšíri od 19. decembra varovanie pred cestovaním kvôli silnejúcej pandémii Covid-19 na takmer všetky krajiny sveta.

Po príchode z rizikových krajín musia ľudia do desaťdňovej karantény. Platiť to bude od soboty aj pre Čechov, ktorí doteraz môžu do Rakúska cestovať s negatívnym testom. Česká republika totiž nie je medzi desiatimi štátmi, pre ktoré zatiaľ cestovné varovanie neplatí.

Rakúske ministerstvo zahraničia občanov naďalej odrádza od všetkých ciest do zahraničia, pokiaľ nie sú nevyhnutné. Špecifické varovanie sa netýkajú služobných ciest alebo pendlerov.

Aj Rakúšania sa ešte môžu vydať do desiatich krajín sveta, bez toho aby riskovali komplikácie pri návrate kvôli Covid-19. Varovanie a s ním spojená karanténa sa totiž nevzťahujú na Austráliu, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Nový Zéland, Nórsko, Južnú Kóreu, Uruguaj a Vatikán.

Pri príchode z iných krajín sa ľudia musia uchýliť do desaťdňovej izolácie, ktorú možno predčasne ukončiť podstúpením PCR testu s negatívnym výsledkom. Tento test je pritom možné vykonať najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska.

Rovnako ako mnohé ďalšie krajiny Európy a sveta aj Rakúsko teraz zápasí s druhou vlnou pandémie spôsobené koronavírusom. Nákaza koronavírusu sa v Rakúsku preukázala u viac ako 332 000 ľudí, z toho u 2485 za posledných 24 hodín. Celkovo od začiatku epidémie v alpskej republike s Covid-19 zomrelo 4982 osôb.

Rakúsko podľa informácií serveru OE24 chystá od 26. decembra už tretie uzatvorenie obchodov či kaderníctiev. Odložená by mala byť aj lyžiarska sezóna, ktorej spustenie sa očakávalo o Vianociach. Rokovať o nových opatreniach by mali v piatok zástupcovia spolkovej vlády a spolkových krajín. Zároveň ale krajina počíta s tým, že už pred Novým rokom začne s očkovaním obyvateľov.