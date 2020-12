Schvália vakcínu od spoločnosti Moderna? EMA je pod obrovským tlakom, hlavne kvôli Nemecku

Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok informovala, že už 6. januára ukončí proces schvaľovania vakcíny proti novému koronavírusu od americkej spoločnosti Moderna.

Bude to takmer o týždeň skôr než 12. januára, ako pôvodne plánovala, informuje agentúra AFP.

EMA uviedla, že proces urýchlila samotná spoločnosť Moderna, ktorá jej vo štvrtok "v predstihu" dodala špecifické informácie o výrobe pre trh EÚ.

EMA čelí tlaku na urýchlenie procesu schvaľovania vakcín zo stranyčlenských štátov EÚ, najmä Nemecka, ktoré by chceli čo najskôr začať s očkovaním svojich obyvateľov.

Podobne reagovala EMA už v utorok, keď oznámila, že 21. decembra ohlási svoje rozhodnutie ohľadom schválenia vakcíny konzorcia Pfizer-BioNTech. Aj v prípade potenciálne prvej schválenej vakcíny na území EÚ tak agentúra svoje rozhodnutie oproti pôvodnému plánu urýchlila, tentoraz o osem dni.

V prípade Moderny EMA uviedla, že s ohľadom na pokrok v procese hodnotenia zvolala na 6. januára "mimoriadne zasadnutie", na ktorom by príslušný výbor pre schvaľovanie liekov mal dospieť ku konečnému rozhodnutiu. Ak by to však bolo ešte potrebné, zasadne EMA aj v pôvodne plánovanom termíne 12. januára.

Výsledky klinických testov, do ktorých sa zapojilo 30.400 dobrovoľníkov, potvrdili, že vakcína od Moderny má v porovnaní s placebom účinnosť 94,1 percenta, pričom o niečo lepšie zaberá u mladších ľudí.

Vakcínu od nemeckej biotechnologickej firmy BioNTech a americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer už schválili vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade a ďalších krajinách. Rozhodnutie o schválení vakcíny od Moderny by mal americký regulačný úrad oznámiť 18. decembra na základe odporučenia panelu expertov, ktorý sa zíde deň predtým.