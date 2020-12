V bratislavskej Petržalke namiesto električiek kolíky: Aha, aké odkazy na ne umiestnil magistrát

Pokračovanie trate bude! Doteraz mali obyvatelia bratislavskej Petržalky vo svojej mestskej časti iba dve zastávky električky - Farského a Jungmannovu.

V roku 2023 sa k nim pridá ďalších 7! Magistrát však už teraz trať električky vyznačil drevenými kolíkmi a k niektorým z nich pridal zaujímavé pikošky!

Pokračovanie električkovej trate v Petržalke potešilo mnohých obyvateľov. Doposiaľ sa totiž cestujúci dostali iba na Jungmannovu, odkiaľ museli prestupovať na autobusy. Budúcu, 4,2-kilometrovú trasu električky vyznačil magistrát drevenými kolíkmi a na niektoré z nich pridal odkazy.

Napríklad ten, že v rannej špičke budú električky premávať každé tri minúty. Ďalší zasa hovorí o tom, že električky v Petržalke v budúcnosti prepravia v každom smere až 30-tisíc cestujúcich každý deň. Podľa informácií magistrátu by trať mala byť zelená a cestujúcich taktiež potešia prístrešky na nástupištiach.

Verejné obstarávanie by malo byť ukončené v januári budúceho roka a výstavba by sa mala začať v septembri. Práce na rozšírení úseku podľa predbežných odhadov zaberú viac ako dva roky, no cestujúci by sa po novej petržalskej trati mohli previezť v decembri 2023.

Helena (66)

- Tešila som sa už na pôvodnú rýchlodráhu. Dúfam, že do roku 2023 bude pokračovanie trate dokončené. Určite to Petržalke veľmi pomôže, pretože o chvíľu bude hotové nové sídlisko Slnečnice.

Juraj (66)

- Električku budem určite využívať. Bývam hneď vedľa plánovanej trate. Teraz, keď chodím k lekárovi, tak sa musím vždy odviezť autobusom k električke a prestupovať. Nevadí mi ani hluk, ktorý výstavba prinesie. Dúfam len, že sa jej dožijem.

Marta (58)

- Určite vítam túto možnosť. A cestovanie električkou plánujem aj pravidelne využívať. Na rozdiel od autobusov tu nebude ani toľko výfukových plynov a mestskej časti tento projekt prospeje.