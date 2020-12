Tokio sa presunulo do najvyššieho stupňa ostražitosti: Naplnia sa obavy? Hrozivá situácia

Tokio vo štvrtok vyhlásilo najvyšší stupeň epidemickej ostražitosti.

Japonské hlavné mesto prešlo do štvrtého stupňa bdelosti pre zvyšujúce sa denné prírastký prípadov koronavírusu a obavám zo zahltenia nemocníc, píše agentúra Reuters. Tokio vo štvrtok zaznamenalo výrazný rast prípadov koronavírusu odhalených za posledných 24 hodín. Cieľom vyhlásenia najvyššieho stupňa ostražitosti je posilnenie zdravotníckych zariadení.

"Obávame sa, že by do dvoch týždňov nastali závažné problémy vo fungovaní zdravotníctva, ak by sa denné prírastky zvyšovali súčasným tempom," uviedol podpredseda združenia tokijských lekárov Masataka Inokuči. V japonskom hlavnom meste, kde žije približne 14 miliónov obyvateľov, bolo vo štvrtok zaznamenaných 822 nových prípadov koronavírusu za posledných 24 hodín. V stredu to bolo 678 prípadov.

Guvernérka Tokia Jurik Koikeová vyzvala obyvateľov mesta, aby sa správali opatrne aj počas sviatkov na konci roka a ďalej dodržiavali hygienické pravidlá. "Vírus sa na kalendár nepozerá," uviedla Koikeová, ktorá sa preslávila propagáciou hygienických zásad "sanmicu". To znamená vyhýbať sa zhromaždením viacerých ľudí, dodržiavať rozostupy či obmedzovať styky v uzavretých priestoroch.

Vyšší stupeň epidemickej bdelosti bol vyvolaný obavami o fungovaní nemocníc. Podľa japonských zdravotníkov je čím ďalej ťažšie zaručiť starostlivosť o pacientov s chorobou Covid-19 a osoby s inými chorobami. V súčasnosti je pre pacientov s Covid-19 v Tokiu k dispozícii 3000 lôžok, z ktorých sú dve tretiny obsadené. Počet dostupných lôžok pre pacientov s Covid-19 by sa podľa Koikeovej mal v najbližších dňoch zvýšiť na 4000.

Počet nakazených začal v Tokiu a celej krajine, kde žije 127 miliónov ľudí, výraznejšie rásť v druhej polovici novembra. Vo štvrtok celá krajina zaznamenala 3100 nových prípadov koronavírusu. Od začiatku epidémie bolo v Japonsku zaznamenaných 191 000 prípadov nákazy a 2791 úmrtí súvisiacich s koronavírusom.