Kvôli Macronovi sú v preventívnej karanténe ďalší premiéri: Potvrdila sa nákaza aj u nich?

Luxemburský premiér Xavier Bettel aj belgický premiér Alexander De Croo rozšírili zoznam politikov, ktorí vo štvrtok oznámili, že sa rozhodli odísť preventívne do domácej karantény po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Informovala o tom agentúra AFP.

Elyzejský palác totiž vo štvrtok oznámil, že Macron mal pozitívny výsledok testu na nový koronavírus. Európski lídri sa s Macronom stretli na minulotýždňovom summite EÚ (10.-11.12.) v Bruseli. Preventívnu karanténu ohlásilo viacero politikov, ktorí s francúzskym prezidentom prišli do kontaktu na summite či mimo neho.

Ešte pred Bettelom a De Croom tak spravil predseda Európskej rady Charles Michel, francúzsky premiér Jean Castex, španielsky premiér Pedro Sánchez i portugalský premiér António Costa. Sánchez aj Michel sa s Macronom stretli v pondelok, pričom do Paríža obaja pricestovali na podujatia k výročiu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Costa bol v stredu v Paríži s Macronom na pracovnom obede, následný test mal negatívny. Aj Sánchez sa dal okamžite otestovať a napriek negatívnemu výsledku oznámil, že v preventívnej karanténe ostane do 24. decembra a test potom absolvuje ešte raz.

Ako dosiaľ posledný karanténu ohlásil Bettel, pričom tento krok dal do súvislosti so summitom EÚ. Luxemburský premiér uviedol, že nemá nijaké príznaky nákazy, no pracovať bude z domácej karantény až do výsledku testu. Krátko predtým oznámil stiahnutie do domácej karantény aj belgický premiér Alexander De Croo, ktorý sa podľa vlastných slov s Macronom stretol naposledy minulý štvrtok.

Macron sa dal podľa štvrtkového vyhlásenia Elyzejského paláca otestovať hneď, ako mal "prvé príznaky" ochorenia. V súlade s nariadeniami platnými vo Francúzsku musí ísť do sedemdňovej domácej karantény, odkiaľ si aj naďalej bude plniť svoje povinnosti. V karanténe bude aj Macronova manželka Brigitte, ktorá mala negatívny výsledok testu a je bez príznakov, uvádza AFP.

Ak by sa ukázalo, že Macron bol infekčný už na summite EÚ, v ohrození by boli zástupcovia všetkých 27 členských štátov Únie, ktorí absolvovali 20-hodinové rozhovory, hoci dodržiavali rozstupy. Väčšinu krajín na summite zastupovali prezidenti či premiéri. Výnimkou bol estónsky premiér Jüri Ratas, ktorý bol už v tom čase v karanténe a na schôdzke ho zastupoval lotyšský premiér Krišjanis Karinš.

Macronovi zaželali skoré uzdravenie už viacerí svetoví lídri vrátane britského premiéra Borisa Johnsona, ruského prezidenta Vladimira Putina, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua či predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.