V Anglicku schválili nové pravidlo počas zápasov: Do platnosti vstúpi už po novom roku

Už v januári 2021 vstúpi do testovacej prevádzky nové futbalové pravidlo, tréneri budú môcť využiť jedno striedanie navyše pri hráčoch s podozrením na otras mozgu.

Rada medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB) o tomto zámere informovala už koncom februára. V Anglicku by mali nové pravidlo vyskúšať v dueloch mužského aj ženského FA Cupu a napokon aj v ligovej súťaži.

Ako referuje BBC na svojom webe, vedenie Premier League sa možnosťou testovania nového pravidla zaoberalo vo štvrtok a jeho aplikáciu aj schválilo. Neprijalo však dočasné zvýšenie počtu striedaní z troch na päť, kluby však počas duelov budú mať k dispozícii širšiu lavičku náhradníkov. Aby niektorý z klubov počas testovania nezneužíval možnosť jedného striedania naviac, v prípade podozrenia na otras mozgu a aplikácie nového pravidla šancu nahradiť hráča na ihrisku získa aj súper.

Pravidlá futbalu umožňujú tri striedania v jednom zápase, štvrté počas pohárových duelov v prípade predĺženia. Aktuálne však platia výnimky a tréneri môžu počas jedného stretnutia vymeniť na hracej ploche až piatich hráčov., keďže v roku 2020 pandémia koronavírusu najprv na niekoľko mesiacov prerušila futbalové dianie a po reštarte súťaží a neskoršom štarte novej sezóny majú mnohé kluby nahustený program.

Pôvodný plán hovoril o uvedenom pokuse počas futbalového turnaja na OH 2020 v japonskom Tokiu, podujatie však museli odložiť o jeden rok. "Zdravie hráčov je nad všetkým ostatným. Ak umožníme tímom striedať, tak to dáva zmysel. Musíme chrániť hráčov," povedal v minulosti prezident Medzinárodnej futbalovej federácia (FIFA) Gianni Infantino.

Štúdia škótskych odborníkov zverejnená v roku 2019 odhalila, že profesionálni futbalisti síce v porovnaní s bežnou populáciou zomierajú menej často na rakovinu či problémy so srdcom, no častejšie na poranenia hlavy. Reakciou na túto štúdiu bolo, že deti do 12 rokov v Anglicku, Škótsku a Severnom Írsku majú zakázané hlavičkovanie počas tréningov. "Berieme to veľmi vážne," poznamenal Infantino.