Slováci po sprísnených opatreniach vlády: Čo nám bude chýbať počas lockdownu

Pandémia COVID-u valcuje Európu. Takmer všade stúpajú čísla nakazených i počty pacientov v nemocniciach.

Vláda preto zaviedla v krajine lockdown s mnohými diskutabilnými výnimkami. Opýtali sme sa Slovákov, čo im bude počas neho najviac chýbať.





Juraj Urgáč (30), Levice, profesionálny tréner

„Jednoznačne nám bude chýbať fitko. Mne, mojim zverencom. Je to hrozné, že to všetko takto dopadlo. Cvičíme veľmi málo, neustále nás zatvárajú a berie nám to energiu i zárobky. Taktiež to chýba mojim ľuďom, ktorí sa tešia, keď sa dá otvoriť čo i len na chvíľku. Je to veľmi ťažké a určite ešte bude. Verím, že toto je už posledný zákaz.“





Nika (22), Banská Bystrica, barbierka

„My neprichádzame pre lockdown len o to, čo nás veľmi baví, ale aj o prácu. Preto mi budú určite chýbať moji stáli zákazníci. Kolegovia a, samozrejme, toto prostredie, kde vládne vždy dobrá nálada.“





Zuzana Kapinayová (24), Lučenec, pracovníčka solária

„Pracujem v soláriu a táto robota ma veľmi baví. Určite mi teda bude chýbať práca, ak nás zatvoria, a bude mi chýbať aj to, že sa nebudem môcť ísť opáliť. V solárku totiž viem dobre vypnúť a odreagovať sa.“





Juliana Stanová (21), študentka, Horná Poruba (okr. Ilava)

„Nič z materiálnych a zážitkových vecí mi nebude tak veľmi chýbať, že by som nemala preto pekné Vianoce. Najviac sa obávam, že sa nebudeme môcť stretnúť s rodinou tak ako vždy, keďže sú z iných okresov. To je jediné, čo mi bude naozaj ľúto. Ani reštaurácie, kiná cez sviatky nepotrebujem.“





Ivanka Miklášová (38), Hôrka nad Váhom (okr. Nové Mesto nad Váhom), podnikateľka

„Najviac zo všetkého mi budú chýbať nákupy, lebo mám veľkú rodinu a každému chcem urobiť radosť. Keď to bude takto narýchlo, tak nič nestihnem. Síce už niečo mám, ale plánovala som ešte dokúpiť posledné veci. Mrzí ma to, že je koniec nákupov, ale verím, že to pomôže.“