Žiga obvinený za úplatky: Zavarila mu Jankovská, prečo poslanca Hlasu nezadržala polícia?

Ďalšia veľká ryba s obvinením na krku! Vyšetrovateľ z NAKA obvinil z korupcie poslanca Hlasu-SD a exministra hospodárstva a životného prostredia Petra Žigu (48).

Tentoraz to však nebola taká šou, na akú si Slovensko za posledné mesiace zvyklo - žiadni kukláči nadránom u Žigu na návšteve, ani exminister smerujúci v putách na výsluch. Ak by ho aj polícia chcela zadržať, poslanca chráni ústava a jeho prípadné vzatie do väzby musí najskôr odobriť parlament.

Polícia voči Žigovi vzniesla obvinenie za prečin podplácania. V prípade dokázania viny mu podľa príslušného paragrafu trestného zá­kona hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov. „Vo štvrtok 17. decembra vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vzniesol obvinenie za prečin podplácania poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, Ing. P. Ž.,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Žiga ešte na začiatku decembra odmietol medializované podozrenia z podplácania.

Jeho meno sa spomínalo v súvislosti s výpoveďami kajúcnikov v kauze Očistec. Exšéf Národnej jednotky finančných policajtov Bernard Slobodník vo svojej výpovedi porozprával o úplatkoch, ktoré mal na pokyn Žigu zaplatiť Norbert Bödör za to, aby vyšetrovanie podozrení z karuselových podvodov spoločnosti exministrovho príbuzného Štefana Žigu išlo takpovediac do stratena. Bödör mal za ututlanie stíhania vyplatiť policajtom 50-tisíc eur. Úplatok si mal Slobodník podeliť s vyšetrovateľom prípadu Mariánom Kučerkom. Žiga vtedy ovplyvňovanie v prospech príbuzného odmietol.

Zavarila mu Jankovská

Jeho aktuálne obvinenie má ale súvisieť s iným prípadom. A to konkrétne s výpoveďou extajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej, ktorá podľa informácií Denníka N polícii porozprávala, ako sa mal Žiga prostredníctvom nej snažiť podplatiť sudkyňu Najvyššieho súdu Katarínu Parmukovú.

Jankovskej mal Žiga poskytnúť 100-tisíc eur, ktoré mali putovať sudkyni, ak rozhodne v prospech Žigu v spore o Gabčíkovo. Peniaze mali byť v darčekovej taške. Sudkyňa hovorí, že úplatok jej nebol ponúknutý a žiadny ani neprijala. „Poslanec NR SR Peter Žiga sa nebude vyjadrovať a je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ reagoval na obvinenie jeho asistent Maroš Stano.

Dostanú to poslanci?

Zaujímavé je, že ak by sa policajti rozhodli Žigu zadržať, museli by o to požiadať parlament. Postavenie poslanca NR SR mu totiž zaručuje, že o prípadnom väzobnom stíhaní musia rozhodnúť zákonodarci v parlamente. A to stačí iba obyčajná nadpolovičná väčšina všetkých prítomných poslancov.

Parlament však zatiaľ žiadosť, aby Žigu mohli vyšetrovatelia zadržať, nemal dostať. Takáto ochrana zákonodarného zboru má podľa bývalého ústavného sudcu Eduarda Bárányho svoje opodstatnenie. „U nás je to veľmi obme­dzené, aby výkonná moc nezasahovala takýmto spôsobom do činnosti parlamentu a nepomstila sa nepríjemnému poslancovi,“ vysvetlil Bárány.