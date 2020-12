Každý deň hľadia smrti do tváre, šéf prvej COVID-ovej nemocnice bije na poplach: Situácia sa vymkla spod kontroly

Každý deň tu hľadia do očí smútku, beznádeji a utrpeniu. V Novom Meste nad Váhom vznikla prvá COVID-ová nemocnica na Slovensku.

Obetaví zdravotníci sa v nej nonstop snažia zo všetkých síl zvrátiť následky nákazy a zachrániť tých, ktorých ochorenie pripútalo na lôžko. Nevedia, koľko smutných koncov tu zažijú, ale vedia jedno: záleží to najmä na nás všetkých.

Riaditeľ prvej COVID-ovej nemocnice v Novom Meste nad Váhom Miroslav Šorf bije na poplach. „Situácia sa vymkla spod kontroly, nedodržujú sa základné princípy, každý si robí, čo chce a svojvôľa rastie. Mladí sú celkom dobre chránení a znášajú to dobre, ale prenášajú to na starších ľudí. V krátkom časovom období je veľa ľudí, ktorí potrebujú hospitalizáciu, kyslík a ventiláciu,“ vysvetlil.

Za vzniknutú situáciu môže podľa jeho slov totálna nedisciplinovanosť. „Arogancia až chrapúnstvo od ľudí, ktorí poskakujú bez ochranných rúšok na ulici, ktorí na seba prskajú a pľujú a prenášajú infekciu. Väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí ak aj ochorejú, majú väčšinou ľahký priebeh, ale to rozšírenie ďalej je enormné a v krátkom čase,“ hovorí smutno.

A pridáva oznámenie všetkým „neveriacim Tomášom“: „Som ochotný každého, kto neverí tomu, aké sú to vážne stavy, pozvať k nám do nemocnice, nech sa príde presvedčiť. Aby sme nemuseli rozhodovať, že niekoho odpojíme, aby sme zachránili druhých, to je pre lekárov a sestričky najhoršia situácia.“

Dieťa vidí raz za 5 dní

COVID-ová nemocnica vznikla reprofilizáciou interného oddelenia s počtom 60 lôžok s tým, že JIS má 4 prístroje na pretlakovú ventiláciu, 30 ďalších lôžok je pod kyslíkom a 26 lôžok je pre pacientov, ktorí nepotrebujú kyslík. Momentálne dorábajú centrálny rozvod kyslíka. Spotreba je totiž obrovská - 80-kilogramová fľaša vystačí pre pacienta na pľúcnej ventilácii iba jednu hodinu. Primárka COVID-ového oddelenia Jana Danková hovorí, že museli kompletne presťahovať polovicu nemocnice.

„Momentálne máme 30 pacientov na internom oddelení a na jiske máme 4,“ ozrejmila. Dodáva, že časť personálu je na COVID-ových PN-kách. „Pokiaľ je ale priebeh úplne asymptomatický, normálne pracujú, majú svoje šatne, svoje denné miestnosti, aby nenakazili zvyšný personál. V prípade, že sa im objavia symptómy, zostávajú na PN. Spolu máme 24 sestier, 11 sanitárov a 8 doktorov na 60 lôžok. Jeden lekár, 4 sanitári a 11 sestier sú momentálne na PN,“ konštatuje trpko. Sviatky sa u nich nekonajú.

„Sme na pokraji svojich fyzických síl, lekári ťahajú 36-hodinové služby, nechodia po službách domov a musíme zaskakovať za kolegov,“ vysvetľuje mama 4-ročného dieťaťa. „Vidím ho raz za 5 dní. Čas, ktorý by sme mali stráviť so svojimi najbližšími, trávime v nemocnici s pacientmi. Myslím si, že to najhoršie nás však ešte čaká,“ uzavrela so smútkom v hlase Danková.

O tom, že situácia je vážna, sme sa presvedčili na vlastné oči. Navliekanie sa do ochranných oblekov a práca v nich je nesmierne náročná, rovnako ako aj odstrojenie. Zdravotníci musia v ochranných odevoch nielen vydržať niekoľko hodín, ale robiť aj náročné zdravotné úkony. Každý deň pritom hľadia smrti do tváre...