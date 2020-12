Vyučovanie v drevenici malo veľký úspech: Hendikepované deti sa priučili tradičnému remeslu

Skvelý nápad, ako priblížiť hendikepovaným deťom tradičné remeslo. Domček v skanzene v Starej Ľubovni sa premenil na improvizovanú učebňu. Žiaci s autizmom aj Downovým syndrómom si v nej vyskúšali spracovanie ľanu.

Spracovanie tradičnej plodiny v drevenici ukázala Jožkovi (12), Jurkovi (7) a Tonke (17) skúsená tkáčka Marienka. „Deti sa naučili, že na jar sa ľan nasadí. Počká sa, kým vyrastie, odkvitne a objavia sa na ňom guličky. Potom sa povytrháva, guličky sa očešú a byle sa namočia. Následne sa vysuší a môže sa s ním ďalej pracovať. Na lavici sa tlčie, následne sa poláme na trlici, prečeše sa, upevní na praslicu a napradú sa z neho nite. Deti si vyskúšali 5 posledných krokov. Išlo im to od ruky,“ pochválila žiakov tkáčka.

Pre deti to bolo zábavné, lebo sa v prirodzenom prostredí zoznámili so spracovaním ľanu. „Podľa reakcií ich to veľmi bavilo,“ uviedla špeciálna pedagogička Anežka Michnová.

„Išlo o pilotné, prvé vyučovanie v drevenici. V tejto edukačnej činnosti budeme pokračovať,“ uzavrel riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík s tým, že dúfajú, že sa pandémia čoskoro skončí, aby deti mohli prísť opäť.