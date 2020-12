Návštevy domovov dôchodcov sú povolené: Platí však prísna podmienka

Navštevovať svojich blízkych v zariadeniach sociálnych služieb bude možné od 21. decembra.

Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb. Podmienkou je, aby návštevníci predložili pri vstupe do zariadenia negatívne výsledky RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín.

Návštevy musí rovnako povoliť samotné zariadenie sociálnych služieb. "Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb sme počas sviatkov povolili, pretože mnohí klienti ZSS, pre ktorých sú tieto priestory domovom, sa so svojimi blízkymi nevideli pre vážnu epidemiologickú situáciu dlhý čas. Niektorí to znášajú veľmi ťažko a má to na nich nepriaznivý dosah," vysvetlil opatrenie hlavný hygienik Ján Mikas.

Naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a do 21. decembra aj v zariadeniach sociálnych služieb s výnimkou návštev kňazov s cieľom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, ako aj návštev u ľudí, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko chorí alebo umierajúci. "Situácia v nemocniciach je skutočne veľmi vážna a je nevyhnutné znížiť riziko prenosu na čo najmenšiu mieru. V zdravotníckych zariadeniach chorľavejú nielen pacienti, ale aj zdravotnícky personál, ktorý potom chýba pri ošetrovaní hospitalizovaných ľudí," dodal Mikas.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.