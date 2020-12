Tom Cruise chytil amok za porušenie nariadení: Vulgárne nadávanie štábu malo dohru

Odstup musí byť! Tom Cruise si nebral servítku pred ústa.

Vulgárne vynadal dvom členom zo štábu pripravovaného filmu Mission Impossible 7 za to, že v čase pandémie stoja pri sebe príliš blízko. Po druhej hercovej spŕške nadávok opustilo štáb až päť osôb. Na pľaci to poriadne vrie. Pre pandémiu a s ňou súvisiace obmedzenia sa celé natáčanie v anglickom Hertfordshire nesie vo veľmi napätej atmosfére. K tomu sa najnovšie pridali hrubé slová od samotnej hviezdy filmu.

Cruise cíti zodpovednosť za bezpečný priebeh produkcie, do ktorej investoval množstvo peňazí a času. Z toho dôvodu berie dodržiavanie opatrení smrteľne vážne. Aj preto sa mu tŕňom v oku stali dvaja členovia štábu, ktorí stáli pred počítačovou obrazovkou necelý meter od seba. Hoci mali obaja rúška, herca to rozpálilo takmer do biela a okamžite ho chytil amok. Jeho výlevy sa podarilo zachytiť aj na nahrávke, z ktorej okrem vulgarizmov počuť vyhrážky vyhadzovom, ak to urobia znovu. Po jeho druhom záchvate v utorok sa 5 osôb z 50-členného štýbu rozhodlo na nič nečakať a z nakrúcania odišli sami.