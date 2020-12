Bokroš prezradil, čo predchádzalo potýčke s trénerom Miškovca: Vztýčený prostredník lavičke Detvy

Jasný triumf Detvy 4:0, no napriek tomu to po zápase na štadióne v Miškovci poriadne vrelo! Kouč maďarského tímu – Kanaďan Dave Allison (61) mal urážať slovenský tím, čo vytočilo trénera nášho zástupcu Ernesta Bokroša.

Ten sa za ním rozbehol ako rozzúrený býk a nebyť usporiadateľskej služby, možno by došlo aj k fyzickému kontaktu. Ú

Kanadského kormidelníka Allisona podľa našich informácií rozzúrilo to, že kouč Detvy Ernest Bokroš zobral za rozhodnutého stavu 4:0, pol minútu pred koncom súboja oddychový čas. Zobral to ako zosmiešnenie súpera.My sme hrali na konci presilovú hru, ale zranil sa mi kanadský útočník Downing. Nasadil som do hry miesto neho Ščurka, ale potreboval som mu vysvetliť určité taktické pokyny, na ktoré mi prerušenie hry padlo vhod,“ ozrejmil svoj ťah s oddychovým časom pre Nový Čas Ernest Bokroš., ale my sa im nebudeme prispôsobovať. Zažil som si s nimi veľa negatívnych skúseností na svetových šampionátoch, česť výnimkám. Ak sú frustrovaní, to je ich problém, ale nech neurážajú slovenský tím a našich trénerov. Ja som si robil svoju prácu, koučoval svoj tím, a nech sa on stará o svoje mužstvo,“ dodal Bokroš, ktorého Detva má v posledných kolách skvelú fazónu, vyhrala už piaty zo šiestich duelov.