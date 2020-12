Pred zápasom si Strelec a Bičachčjan zmerali sily v balení darčekov: Problémy im robila lopta!

Z manuálnej práce by asi nevyžili! Ich silnou stránkou sú nohy. Futbalisti David Strelec (19) a Vahan Bičachčjan (21) nie sú výnimkou.

V predvečer ligového šlágra mesiaca Slovan Bratislava – MŠK Žilina (3:2) si to obaja rozdali mimo ihriska v netradičnej disciplíne – v balení vianočných darčekov.



Milovníci ofenzívneho futbalu ukázali, že komfortnejšie sa cítia na trávnikoch. Strelec chytil ako prvú do rúk loptu. „S ňou mi to ide lepšie na ihrisku. Keďže sa blížia Vianoce, tak ju skúsim zabaliť,“ utrúsil vo fortunaligovom videu. Ako sa ukázalo, dosť sa s tým natrápil.

Talentovaný útočník prezradil, ako to chodí u nich doma na Vianoce. „Ja s otcom staviam a ozdobujem stromček a mamina vyvára. Neviem, či by sme jej v tejto disciplíne veľmi pomohli.“ Svoj výkon uzavrel: „Čakal som, že to nedám, no podarilo sa.“

Aj pre Vahana Bičachčjana bola táto činnosť veľkou fuškou. „Spotil som sa. Strašné,“ odfúkol si pri balení lopty. Arménsky futbalista prezradil, že inak rád rozdáva darčeky.

Vianoce strávi doma. „U nás sú podobné ako všade inde. Máme na stole veľa jedla. Bolo by ho treba ochutnať, lebo slovami sa to nedá opísať.“

