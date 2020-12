Rusko na najbližšie dva roky zmizne zo športovej mapy sveta: Dopingový škandál má svoje rozuzlenie

Športovci z Ruska na najbližších dvoch OH nesmú štartovať pod názvom svojej krajiny, pod svojou vlajkou a nesmú použiť svoju hymnu.

Taký je štvrtkový verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS) vo švajčiarskom Lausanne vo veci dlhodobé štátom riadeného dopingu v Rusku.CAS tiež svojim verdiktom uprela Rusku právo uchádzať sa počas najbližších dvoch rokov o organizáciu akéhokoľvek významného medzinárodného športového podujatia. Svetová antidopingová agentúra (WADA) navrhovala rovnaké opatrenia voči Rusom, avšak až na dobu štyroch rokov.

Ruskí športovci a tímy z Ruska môžu štartovať na OH v Tokiu aj ZOH 2022 v Pekingu, ak nebudú zapletení do dopingových prehreškov. Ak Rusi postúpia na futbalové MS 2022 do Kataru, môžu tam nastúpiť, no platí pre nich rovnaký zákaz ako pre jednotlivcov pod piatimi kruhmi či na svetových šampionátoch. Malým víťazstvom pre Rusov je skutočnosť, že názov krajiny môže zostať na ich športových dresoch či kombinézach, ak nápisy "neutrálny športovec" resp. "neutrálny tím" budú rovnako veľké.

Masívny a štátom riadený doping v ruskom športe je predmetom vážneho vyšetrovania a dokazovania už viac ako šesť rokov, všetko sa rozhorelo po ZOH 2014 v Soči.Na všetko sa podieľalo aj antidopingové laboratórium v Moskve, ktoré dlho nespolupracovalo s vyšetrovateľmi a dodávalo pozmenené údaje.

CAS riešila prípad ako spor medzi WADA a Ruskou antidopingovou agentúrou (RusADA). Rusi na základe verdiktu musia zaplatiť WADA sumu 1,27 milióna amerických dolárov. Obe strany sporu ešte majú možnosť odvolať sa na Najvyšší federálny súd Švajčiarska.