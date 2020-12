Ďalšia obeť korony: Aerolinky British Airways rušia 15 medzinárodných liniek

Britská národná letecká spoločnosť British Airways vo svojom cestovnom poriadku pre budúci rok zrušila viac ako 15 medzikontinentálnych liniek, keďže pasažieri obmedzujú v období pandémie cestovanie.

K zrušeným patria linky do severoamerických miest Pittsburgh, Calgary a Charleston a tiež spoje do Soulu, Kuala Lumpur a Osaky. Zrušená je aj linka do obľúbenej zimnej dovolenkovej destinácie Seychely.

Spoločnosť British Airways vyjadrila ľútosť a konštatovala, že zákazníci, ktorí majú letenky na zrušené linky, majú nárok na úplnú refundáciu. Informuje o tom portál bbc.com. Britský národný letecký prepravca už skôr uviedol, že pandémia ho postihla tvrdšie ako čokoľvek iné v minulosti a jeho straty sú vyššie ako počas finančnej krízy v roku 2008 alebo po teroristických útokoch zo septembra 2001 na Svetové obchodné centrum v New Yorku. Za prvý polrok tohto roka firma utrpela stratu v sume takmer 4 miliardy libier. British Airways očakáva, že sa medzinárodné cestovanie na úroveň pred pandémiou nevráti do roku 2023.